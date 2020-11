Pahor ne želi komentirati Janševe preuranjene čestitke Trumpu

V Pahorjevem uradu se tudi niso opredelili do vprašanj, kako bi tviti premierja lahko vplivali na odnose med Slovenijo in ZDA

Borut Pahor in Janez Janša dobro sodelujeta ...

© Jaka Gaser, Dnevnik

Predsednik republike Borut Pahor ni želel komentirati tvitov predsednika vlade Janeza Janše, ki je že v sredo zjutraj ocenil, da je na ameriških volitvah v ZDA zmagal dozdajšnji predsednik Donald Trump, čeprav sploh še niso prešteli vseh glasov, kaj šele uradno razglasili rezultate. Pahor se tudi ni opredelil, ali to razume kot stališče Slovenije in ali je bilo stališče z njim usklajeno. Janša je bil zaradi svojega nediplomatskega in nepremišljenega dejanja deležen številnih kritik evropskih institucij in mednarodnih političnih analitikov, saj je državo Slovenijo postavil v neprijeten položaj. Bil je namreč edini voditelj države, ki si je dovolil takšno "začetniško" potezo.

"Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se o notranji politiki ZDA ne izreka, izvolitev predsednika je stvar ameriškega ljudstva. Predsednik Pahor bo novoizvoljenemu predsedniku čestital po uradni razglasitvi rezultatov," so za STA sporočili iz predsednikovega urada.

Enak je bil odgovor na vprašanja, ali predsednik stališča premierja ocenjuje kot stališče države ali kot osebna stališča posameznika Janeza Janše. V Pahorjevem uradu se tudi niso opredelili do vprašanj, kako bi tviti premierja lahko vplivali na odnose med Slovenijo in ZDA, ter odgovorili na vprašanje, kako sicer ocenjujejo odnose z ZDA.

Podobno skopi s pojasnili so bili na zunanjem ministrstvu. Na prošnjo po pojasnilih, ali so tviti premierja Janeza Janše uradno stališče države ali Janševo osebno mnenje, se niso odzvali. Na več vprašanj - tudi glede tega, ali je bilo premierjevo stališče usklajeno z državnim zborom ali predsednikom republike, je govorec MZZ Aleksander Geržina po več kot dnevu za STA odgovoril le, da "MZZ ne komentira notranjepolitičnih reakcij na volitve v ZDA".

Zatrdil je še, da je Sloveniji "v interesu močno transatlantsko partnerstvo še naprej, ker je ključno za Evropo samo in za ZDA". Prav tako so Sloveniji v interesu nadaljnji dobri dvostranski odnosi z ZDA, je še sporočil.

Premier Janša je za precej začudenja predvsem v mednarodni javnosti v sredo poskrbel s tvitom, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Trumpa. "Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika," je zapisal, republikancem pa čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA.

Janša je to sporočil kakšno uro po tistem, ko je Trump razglasil zmago na volitvah, pa čeprav je bilo takrat treba prešteti še več kot 30 milijonov glasov.

Janša je sicer že pred volitvami jasno podprl Trumpa in se zapletel v besedne dvoboje s predstavnikom kampanje demokratskega kandidata Josepha Bidna. Po volitvah pa je v več tvitih podprl tudi kasnejše trditve Trumpa in njegovih podpornikov o domnevnih prevarah na volitvah.

Na MZZ niso odgovorili na vprašanje, ali gre pri tem morda za uradno stališče Slovenije in kako se bo Slovenija odzvala, če v ZDA kot zmagovalca volitev razglasijo Bidna, ter ali bo Slovenija priznala volitve v ZDA kot legitimne.

Ne na MZZ ne v kabinetu predsednika vlade za STA prav tako niso želeli komentirati, ali so prejeli uradne odzive iz ZDA ali kakšne druge države na zapise premierja. Prav tako je neodgovorjena ostala prošnja po pojasnilu, ali potekajo kakšni pogovori z ZDA o obisku Donalda in Melanie Trump v Sloveniji in ali je vsaj izdano vabilo na obisk.