Vzdrževanje ograje na meji bodo policisti predali zunanjim izvajalcem

Policijske uprave Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper so že sklenile okvirne sporazume, Murska Sobota in Maribor pa sta še v postopku podpisovanja

Panelna žica z dodatkom

© Facebook, Bela krajina je proti žici in ograji

Vzdrževanje zaščitne ograje na meji s Hrvaško, ki ga trenutno izvajajo posamezne policijske uprave, bodo po zaključkom javnega razpisa predale zunanjemu izvajalcu. Policijske uprave Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper so že sklenile okvirne sporazume, Murska Sobota in Maribor pa sta še v postopku podpisovanja.

Kot je razvidno iz odgovora ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Nika Prebila (LMŠ), je javni razpis v zaključni fazi. Po njegovem zaključku in podpisu sporazumov s posameznimi policijskimi upravami bo izvajalec skrbel za vzdrževanje ograje, košnjo, posek in odstranitev lesa ter druga dela. Do takrat pa naročila pa odpravo napak in koordinacijo del izvajajo posamezne policijske uprave v okviru dnevnih nalog pri nadzorovanju državne meje in na podlagi prijav občanov, ki ugotovijo poškodbe.

Lani je policija na novo zaposlila 45 nadzornikov državne meje, letos pa 21. Za to delo se je lani usposabljalo 30 kandidatov. Z 21 kandidati je policija sklenila pogodbo za določen čas, z osmimi pa za nedoločen čas.

Do nadaljnjega pa policija zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo izvajala mešanih patrulj z italijanskimi policisti, o čemer so Italijo uradno obvestili 31. oktobra. Tudi mešane patrulje s hrvaškimi policisti so bile marca ustavljene, a jih trenutno občasno izvajajo v bistveno manjšem obsegu kot pred epidemijo.

Poleg njih se je ponovno zaposlilo pet policistov, ki so se po prekinitvi delovnega razmerja ponovno zaposlili v policiji. Potekajo pa tudi aktivnosti za prezaposlitev zainteresiranih vojakov, po tem ko jim poteče pogodba zaradi dopolnitve 45. leta starosti, so še navedli na ministrstvu.

Do nadaljnjega pa policija zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo izvajala mešanih patrulj z italijanskimi policisti, o čemer so Italijo uradno obvestili 31. oktobra. Tudi mešane patrulje s hrvaškimi policisti so bile marca ustavljene, a jih trenutno občasno izvajajo v bistveno manjšem obsegu kot pred epidemijo.

Policija izvaja številne ukrepe za odkrivanje in preprečevanje nezakonitih prehodov meje. Tako so nekatere policiste prerazporedili, uvedli pa so tudi strokovnjake za opravljanje razgovorov z migranti. Izvedli so tudi več izobraževanj.

Nakupili so tudi opremo, med drugim tudi lovske kamere, drone, termovizije, fotoaparate, vozila in senzorje gibanja. Predlagali so še, da se vzpostavi dodatnih 50 kilometrov panelne ograje in aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.

PREBERITE TUDI: