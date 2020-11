Politico: Janša med tremi največjimi poraženci ameriških volitev

Slovenski premier še naprej ne želi čestitati Bidnu

Vplivni časnik Politico je Janeza Janšo razglasil za enega od treh največjih poražencev ameriških volitev. Hans von der Burchard piše o treh zmagovalcih, ki so Angela Merkel, Mette Frederiksen in Emmanuel Macron. Poraženci pa so Boris Johnson, Viktor Orbán in slovenski premier.

Če je Johnson predvsem gospodarski poraženec, kajti njegov zaveznik Trump je očitno pogorel, in če je Orbán v njem videl predvsem ideološkega zaveznika, ki ga je zdaj izgubil, je Janša dočakal nelaskavi naslov zaradi svojega tviterskega kiksa. Novinar je odločitev utemeljil:

»Slovenski premier ga je v sredo precej pihnil mimo glede zmagovalnega kandidata, ko je čestital Trumpu in trdil, da je »precej jasno, da so Američani izvolili Trumpa«, čeprav rezultat še zdaleč ni znan. Seveda obstaja posebna povezava med obema, saj je Slovenija rojstni kraj (zdaj odhajajoče) prve dame Melanije Trump. Janšo je slovenski esejist in filmski kritik Marcel Štefančič mlajši opisal kot »malo Trumpa, malo Borisa Johnsona, malo Orbána.« Ob tem je Janša izjavil, da bo po njegovem Biden »eden najšibkejših predsednikov v zgodovini.« Njegova vlada, ki bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU po načelu rotacije, mora zdaj zamenjati strategijo in se z novim ameriškim predsednikom pogovoriti. Ena od stvari, ki bi mu lahko pomagala: čeprav je Orbánov protibegunski zaveznik, se zaradi demokratičnega nazadovanja doslej še ni soočal s tolikšno intenzivnostjo kritik o tem.«

Čestital celo Orbán

No, poraženka je tudi naša država, ki jo premier prezentira. Novinar žal ni komentiral še hujšega dejstva, da Janša še kar naprej vztraja pri svojem, da zmagovalec volitev po njegovem ni določen, pri tem se sklicuje na vladavino prava in vložene pritožbe v več ameriških državah. Če je svojo diplomatsko in politično začetno napako zdaj le še poglobil, ga je na cedilu pustil še sam Orbán, ki je ob srbskem predsedniku seveda pohitel s čestitko, o čemer je poročal celo Janši naklonjeni Siol. Za nameček je Bidnu čestital tudi Boris Johnson.

Groteskno in ironično se torej Janša sklicuje na vladavino prava v primeru odločitve o novem ameriškem predsedniku, medtem ko njegov madžarski prijatelj navija za njen suspenz: izrecno po novem pravi, da zdaj ni čas za vladavino prava, seveda pod težo očitkov o tem, da je sam ne priznava. Ne le danes, v avtoritarnih sistemih nikoli ni časa za vladavino prava, pa tudi prostora ne! Kot kaže, Orbán nikakor ni kupil Janševih pomislekov.

Politična škoda in zardevanje

Slovenski premier je torej edini med tremi poraženci ameriških volitev, če sledimo članku, ki še naprej ne želi čestitati Bidnu. Podobno tudi ni videti, da bi želel sprejeti idejo, ki mu jo ponuja novinar in se lotil nove strategije, kako se približati Bidnu in omejiti nastalo politično škodo. Za začetek bi lahko odblokiral njegovega svetovalca.

Za državljane je Slovenija postala država, ob kateri žal spet zardevamo.

