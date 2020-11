Tonin: »Tviti predsednika vlade ne koristijo Sloveniji«

Minister za obrambo je dejal, da je treba v demokraciji izide sprejeti take, kot so, čestitati zmagovalcu in iti dalje. Predsednik DZ pa je poudaril, da je komunikacija predsednika vlade nediplomatska.

Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin© Borut Krajnc

© Borut Krajnc

O spornih odzivih slovenskega premiera Janeza Janše glede ameriških predsedniških volitev je včeraj poročala tudi hrvaška tiskovna agencija Hina, ki je povzela odziv hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Ta je na novinarski konferenci v Zagrebu sporočil, da so iz Zagreba že čestitali Bidnu, na novinarsko pripombo, da Janša še ni priznal Bidnove zmage, pa je odvrnil: "To morate vprašati njega".

Na Janševo tvitanje se je medtem odzval tudi predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič (SMC). "Zagotovo taka komunikacija na Twitterju, kot smo ji bili priča - torej navijaštvo za eno stran, poniževanje druge strani, blokiranje svetovalcev - ni spodobna, je nediplomatska in ne prispeva h krepitvi odnosov z ZDA ali s katero koli drugo državo," je za TV Slovenija dogajanje komentiral Zorčič.

Igor Zorčič (SMC),

predsednik Državnega zbora

Dodal je, da v SMC zunanjo politiko razumejo kot dejavnosti in delovanje za uveljavljanje državnih interesov, ne pa za uveljavljanje partikularnih strankarskih interesov. "Mislim, da je treba glede tega vprašanja kako reči znotraj koalicije," je še dejal.

Obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin pa je dejal: "Tviti predsednika vlade v tem trenutku ne koristijo Sloveniji. Ali pa nam bodo škodovali, pa bo zagotovo pokazal čas." Ob tem je dodal, da razume, da je premier morda razočaran nad končnim razpletom, a da je v demokraciji treba izide sprejeti take, kot so, čestitati zmagovalcu in iti dalje.