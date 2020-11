Biden za razveljavitev Trumpovih potez

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden načrtuje vrsto izvršnih ukazov za razveljavitev izvršnih ukazov Donalda Trumpa

Joe Biden in Donald Trump

© Gage Skidmore, Shealah Craighead / WikiCommons

Po prisegi 20. januarja Joe Biden načrtuje vrsto izvršnih ukazov, s katerimi bo razveljavil izvršne ukaze Donalda Trumpa, ki je na podoben način odpravljal dediščino svojega predhodnika Baracka Obame. Tako bo ZDA hitro vrnil nazaj k pariškemu podnebnemu sporazumu, ki je bil sprejet predvsem po zaslugi ZDA oziroma vlade Baracka Obame, v kateri je bil Biden podpredsednik.

ZDA bo vrnil tudi v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), odpravil bo prepoved prihoda v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav in zavaroval pred izgonom nezakonite priseljence, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.

Bidnova odprava Trumpove dediščine bo podobno hitra in temeljita, kot je bila Trumpova odprava Obamove dediščine. Z ukrepi bodo težave, če republikanci ohranijo večino v zveznem senatu, vendar bo Biden storil vse, kar lahko stori sam na podlagi ustavnih pooblastil.

Danes bo Biden najprej ustanovil delovno skupino za boj proti pandemiji novega koronavirusa, ki ji bosta uvodoma predsedovala nekdanji generalni kirurg ZDA Vivek Murthy in nekdanji komisar Uprave za hrano in zdravila (FDA) David Kessler.

Med drugim namerava tudi vrniti okoli 100 pravil glede javnega zdravja in varovanja okolja, ki so veljala v času Obamove vlade in jih je Trump odpravil.

Za Belo hišo namerava izdati nova navodila etičnega obnašanja. Podpisal bo tudi izvršni ukaz, da noben član njegove vlade ne bo smel vplivati na preiskave pravosodnega ministrstva.