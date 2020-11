Uporabniki spletnih učilnic zaznavajo upočasnjeno delovanje storitev

Na današnji prvi dan šolanja na daljavo znova težave

Šolanje na daljavo

Na današnji prvi dan šolanja na daljavo za osnovnošolce se nekateri uporabniki znova soočajo s težavami pri Arnesovih spletnih učilnicah. Kot so na Twitterju pojasnili v Arnesu, "učilnice delujejo, nekateri uporabniki pa lahko kljub temu zaznajo upočasnjeno delovanje storitve".

"Trudimo se, da bomo čisto vsem v kratkem znova zagotovili hitro odzivnost," so pojasnili na Arnesu. Medtem ko posamezni starši poročajo, da se v učilnice ne morejo prijaviti, drugi pojasnjujejo, da so se lahko prijavili, ampak da storitve ne delujejo tekoče.

S poukom na daljavo so danes začeli vsi osnovnošolci, težave z Arnesovimi spletnimi učilnicami pa so se pojavile že pred počitnicami, ko se je na daljavo šolal del osnovnošolcev.

V Arnesu so sicer prejšnji teden ocenili, da bodo ta teden spletne učilnice zmogle povečano uporabo. Storitev so namreč stabilizirali že v oktobrskem tednu šolanja na daljavo, počitnice pa so izkoristili za to, da so med drugim dodatno razširili strežniške zmogljivosti in z nadgradnjami pohitrili sistem.