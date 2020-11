V Belo hišo se vračajo psi

Novoizvoljeni ameriški predsedik Joe Biden ima dva nemška ovčarja. eden od njiju bo prvi iz zavetišča posvojeni pes v Beli hiši doslej

Z novoizvoljenim predsednikom ZDA Josephom Bidnom se bodo v Belo hišo januarja vrnili tudi psi. Medtem ko Donald Trump ni imel psa, ima Biden kar dva. To sta nemška ovčarja Champ in Major. Champa imajo Bidnovi že od leta 2008. Leta 2018 pa so iz zavetišča posvojili še Majorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Psi imajo dolgo zgodovino v ameriški predsedniški palači. Barack Obama je imel dva portugalska vodna psa Boja in Sunny. Svojega štirinožca, škotskega terierja Barneyja, je imel tudi George W. Bush. V času predsedovanja Billa Clintona pa je v Beli hiši živel labradorec Buddy.

Trump pa je bil prvi ameriški predsednik v več kot sto letih, ki ni imel psa. "Kako bi bil videti med sprehajanjem psa po travniku Bele hiše," se je vprašal ameriški predsednik v videu, ki ga je Bidnova kampanja uporabila v predvolilnem oglasu.