Cepivo proti koronavirusu 90-odstotno učinkovito

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech sta predstavila rezultate tretje faze testiranja cepiva proti covidu-19

Cepivo proti covidu-19, ki ga skupaj razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Prve analize niso pokazale resnih tveganj glede varnosti cepiva, sta včeraj sporočili podjetji.

Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva z delovnim imenom BNT162b2 in 28 dni po prvem. V tretji fazi kliničnega preizkušanja cepiva je po navedbah podjetij sodelovalo več kot 43.500 ljudi iz različnih okolij, med njimi jih je 38.955 do 8. novembra prejelo drugi odmerek cepiva.

V okviru kliničnih testiranj so do nedelje zabeležili 94 primerov okužbe z novim koronavirusom, testiranja pa naj bi se nadaljevala, dokler ne bodo našteli 164 primerov okužbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prostovoljce bodo opazovali še dve leti po prejemu drugega odmerka.

"Prvi rezultati tretje faze testiranja cepiva proti covidu-19 kažejo, da cepivo lahko prepreči to bolezen," je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla. "Ta pomembni mejnik v programu razvoja cepiva dosegamo v času, ko ga svet najbolj potrebuje," je dodal Bourla.

Pfizer in BioNTech sta napovedala, da bosta pri ameriški agenciji za zdravila in hrano verjetno že prihodnji teden zaprosila za odobritev uporabe njunega cepiva v nujnih primerih. Pričakujeta, da bosta letos lahko priskrbela do 50 milijonov odmerkov cepiva, prihodnje leto pa do 1,3 milijarde odmerkov.

Večino sveta je v zadnjem času zajel drugi val pandemije covida-19. V več državah beležijo nove rekorde v številu okužb z novim koronavirusom, postelje v bolnišnicah se polnijo, hitro narašča tudi število smrtnih žrtev.

Vrednost delnic obeh podjetij je po tej novici poskočila, in sicer so delnice Pfizerja zrasle za devet, delnice BoiNtecha pa za 16 odstotkov.

Na rast vrednosti delnic se je odzval ameriški predsednik Donald Trump. "Delnice močno zrasle, cepivo bo kmalu tukaj. 90-odstotno učinkovito. Tako dobra novica," je tvitnil Trump.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden pa je novico označil kot razlog za upanje, a opozoril, da je pred nami še dolg, več mesecev trajajoč boj proti covidu-19. Ob tem je poudaril, da bo še nekaj časa treba nositi zaščitne maske kot preventiven ukrep proti okužbi z novim koronavirusom.