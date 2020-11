Arsenovič: »Pozivam državo, da se zgleduje po Avstriji in Nemčiji«

Mariborski župan Saša Arsenovič je javno pozval tiste, ki razmišljajo o novih protikoronskih ukrepih, da se zgledujejo po gospodarstvih, na katera je slovensko gospodarstvo najbolj vezano

Saša Arsenovič

© Borut Krajnc

Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj znova javno pozval občane k doslednemu upoštevanju vseh trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, da bi tako čim bolj zmanjšali negativne posledice. Na vlado pa je naslovil poziv, naj pomaga gospodarstvu, kot to počnejo v Avstriji in Nemčiji.

V izjavi za medije se je zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, uslužbencem domov za starejše in drugih socialnih ustanov, pripadnikom civilne zaščite in vsem ostalim, ki pomagajo občanom pri soočanju z virusom. "Epidemija je očitno tek na dolge proge. Upam, da bomo z najnovejšimi ukrepi uspeli spet omiliti širjenje virusa, da vsaj za božič ne bomo sami," je dejal.

Občina od ponedeljka, ko izobraževanje znova poteka na daljavo, organizira pripravo toplih obrokov za učence iz socialno ranljivih družin, ki jih bodo pripravljali v kuhinjah več mariborskih osnovnih šol, prijave učencev pa še zbirajo, zato število prejemnikov te pomoči še ni znano. V spomladanskem valu epidemije se je na kosilo prijavilo okoli 140 učencev in 25 odraslih.

Drugače občina po besedah Arsenoviča težko pomaga. Spomladi so med drugim uvedli brezplačno parkiranje na občinskih površinah po vsem mestu, tokrat pa le za zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, saj je zdaj položaj drugačen. "Mi lahko vskočimo na socialnem delu ali pri organizaciji ali se odpovemo parkirnini tam, kjer pomagamo zdravstvenim delavcem. Ne moremo pa finančno ukrepati ob takšnih dlje časa trajajočih dogodkih, saj občina tudi sama beleži bistveno manjše prihodke na mnogih straneh in drugače ne bo mogla zagotavljati svojih osnovnih dejavnosti, ki jih je dolžna izvajati," je pojasnil župan.

Prvi del državnih ukrepov za pomoč podjetjem, ki se je navezoval na zaposlene, je bil po ocenah Arsenoviča zelo dobrodošel, a glede na dolgotrajnost nujne prekinitve dejavnosti zaradi epidemije ni zadosten.

Zato se je obrnil na državne oblasti. "Pozivam državo oziroma tiste, ki razmišljajo o novih protikoronskih ukrepih, da se zgledujejo po gospodarstvih, na katera je naše gospodarstvo najbolj vezano. To sta Avstrija in Nemčija, kjer so za vse dejavnosti, ki so zaprte, uvedli zelo dober ukrep - to je povračilo oziroma nakazilo na račun teh podjetij v višini lanskega novembrskega prometa. To je rešitev, ki ni birokratska in omogoča pravnemu subjektu, da plača vse svoje dolgove, od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnin do obveznosti do dobaviteljev," je povedal.

V Mestni občini Maribor je po podatkih Sledilnika za covid-19 trenutno 905 aktivnih okužb z novim koronavirusom, kar predstavlja 0,8 odstotka prebivalstva.

Po poročanju spletne izdaje časnika Večer je z novim koronavirusom okužena podžupanja Helena Kujundžić Lukaček. To je že četrta okužba med vodilnimi na občini; med drugim sta Arsenovič in podžupan Samo Peter Medved bolezen že prebolela, okužbo z novim koronavirusom pa so prejšnji mesec potrdili tudi pri direktorici mestne uprave Nataši Rodošek.

V mariborskih domovih za starejše se razmere umirjajo. "Trenutno je situacija v domu stabilna," je za STA včeraj povedal Gregor Žigon, direktor Doma pod Gorco, kjer je z novim koronavirusom okuženih 36 stanovalcev in 13 zaposlenih. Trije okuženi stanovalci se zdravijo v bolnišnici, ostali pa so nameščeni v rdeči coni, ki so jo vzpostavili v prvem nadstropju doma.

Položaj obvladujejo tudi v Domu starejših občanov Tezno. "14 stanovalcev je že ozdravljenih, še deset ozdravljenih pričakujemo v tem tednu, ko mine potreben čas, da okužba izzveni," je povedala direktorica Jasna Cajnko. Zaenkrat podatki kažejo, da imajo z novim koronavirusom okuženih 17 stanovalcev in štiri zaposlene.