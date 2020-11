Razrešitev obrambnega ministra

Predsednik ZDA v odhajanju še vedno kadruje

Lanski dogodek v počastitev zdaj že "odpuščenega" obrambnega ministra Marka Esperja

© Official White House Photo /Tia Dufour

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na Twitterju sporočil, da je razrešil obrambnega ministra Marka Esperja, ter napovedal, da bo na ta položaj imenoval Christopherja Millerja.

Poteza, ki prihaja le nekaj dni po Trumpovem porazu na predsedniških volitvah, ni povsem nepričakovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Mark Esper je bil odpuščen. Rad bi se mu zahvalil za njegovo delo," je sporočil Trump. Napovedal je, da bo naloge vršilca dolžnosti obrambnega ministra prevzel Christopher Miller, sedanji direktor Nacionalnega centra za boj proti terorizmu.

Med Trumpom in Esperjem je napeto že od poletja, potem ko se je Esper od Trumpa distanciral zaradi protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju. Poleg tega je Esper skupaj s kongresniki pripravljal zakonodajo o preimenovanju vojaških oporišč in objektov, ki nosijo imena vojaških voditeljev nekdanje separatistične konfederacije.

lci4kPDnvmo