Počivalšek: »Nujno je razumeti tudi težave podjetij«

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je potem, ko je minister za zdravje Tomaž Gantar vladi predlagal še strožje ukrepe zaradi epidemije, spomnil, da je ta kriza zdravstvena in ekonomska. Zato je pri sprejemanju ukrepov nujno iskanje kompromisov. Državne pomoči so za zdaj sicer ubranile delovna mesta, a številna podjetja so na robu, opozarja.

"Tako kot vsi razumemo stisko zdravstvenega sistema, je nujno razumeti tudi težave podjetij," je na Twitterju danes opozoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek.

V SMC, ki jo vodi, po njegovih navedbah vedno iščejo ravnotežje in verjamejo, da to razumejo tudi njihovi koalicijski partnerji. Vse poziva, da se držijo ukrepov in tako poleg razbremenitve zdravstvenih delavcev omogočijo tudi preživetje gospodarstva.