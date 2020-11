»Lockdown« je beseda leta

Pri Collinsovem slovarju so navedli, da so letos zabeležili več kot 250.000 primerov rabe besede lockdown, lani pa samo 4000

Prazne ljubljanske ulice v času prvega vala epidemije novega koronavirusa

© Gašper Lešnik

Medtem ko si vlade po vsem svetu v letošnji pandemiji covida-19 prizadevajo na različne načine zajeziti širjenje novega koronavirusa, je angleški Collinsov slovar za besedo leta izbral besedo lockdown (zaprtje), poročajo tuje tiskovne agencije. Pojasnili so. da so besedo izbrali, ker pomeni stroge omejitve potovanj, družbene interakcije ter dostopa do javnih mest, s katerimi so se morale soočiti milijarde ljudi po vsem svetu.

Na ožjem seznamu desetih besed so se znašle besede, povezane z letošnjo pandemijo, in sicer koronavirus, samoizolacija ter fizična distanca.

Na seznamu sta med drugim tudi besedi TikToker, kar je izraz za osebo, ki pogosto uporablja aplikacijo za delitev videoposnetkov TikTok ter kratica BLM, ki je okrajšava za geslo Black Lives Matters (Črna življenja štejejo). Po definiciji Collinsovega slovarja gre za "gibanje, ki se bori proti rasno spodbujenem nasilju in zatiranju".

"V letu 2020 je prevladovala pandemija. Lockdown je vplival na naš način dela, izobraževanja, nakupovanja, socializacijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala jezikovna svetovalka pri Collinsovem slovarju Helen Newstead.

"Ker številne države uvajajo drugo zaprtje po vrsti, ne gre, da bi slavili to besedo, je pa morda tista, ki je lahko povzetek letošnjega leta za večino sveta," je še dejala.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so doslej po svetu potrdili več kot 50,2 milijona okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo več kot 1,2 milijona bolnikov.