Vatikansko poročilo zanikalo očitke prikrivanja spolnih zlorab

Theodor McCarrick je prvi kardinal, ki je bil razrešen duhovniškega poklica zaradi spolnih zlorab

Vatikan v včeraj objavljenem poročilu izpostavlja, da do leta 2017 niso imeli dokazov proti nekdanjemu ameriškemu kardinalu Theodorju McCarricku zaradi očitkov spolnih zlorab. Ko so se pojavili prvi konkretni očitki pred tremi leti, pa so stekli postopki, zaradi katerih je Vatikan lani razrešil McCarricka duhovniškega poklica.

Poročilo, ki je dolgo 450 strani, očita višjim predstavnikom Cerkve v ZDA, da niso priskrbeli točnih informacij o McCarricku glede njegovega obnašanja, zato po njihovem trije papeži niso vedeli za očitke spolnih zlorab do leta 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V dopisu ob poročilu je glavni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornielli sicer priznal, da je uspel McCarricku vzpon v Cerkvi zaradi podcenjevanja in odločitev, ki so se kasneje izkazale za napačne. V procesih preden so ga povišali v škofa leta 1977 in pri kasnejših napredovanjih pogosto osebe, ki so opisovale značaj McCarricka niso povedale vsega, kar so vedele, je dodal Tornielli.

rgQtcCDMqmg

Vplivni nekdanji nadškof Washingtona je igral pomembno vlogo pri zbiranju sredstev za Vatikan od premožnih Američanov. Leta 2018 so mu odvzeli naziv kardinal, lani pa so ga razrešili duhovniškega poklica.

Vatikan ga je spoznal krivega zlorabe najstnika in duhovniških pripravnikov. McCarrick je prvi kardinal, ki je bil razrešen duhovniškega poklica zaradi spolnih zlorab.

-tvTsg9RcxQ