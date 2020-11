Do Janše kritični tudi britanski BBC ter nemški in švicarski časopisi

Številni tuji mediji v zadnjih dneh kritično ocenjujejo vedenje slovenskega premierja Janeza Janše, ki je že pred razglasitvijo zmagovalca ameriških predsedniških volitev zmago pripisal republikancu Donaldu Trumpu, po zmagi demokrata Joeja Bidna pa se kot eden redkih svetovnih voditeljev ni odločil za čestitke.

Spletni bilten Politico je o vedenju premierja Janše govoril tudi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje, Slovencem Janezom Lenarčičem. Ta je bil v danes objavljenem intervjuju kritičen do predsednika slovenske vlade. "Ljudje na najvišjih izvršnih položajih bi se morali zavedati, da tisto, kar rečejo v javnosti, kar vključuje tudi družbena omrežja, odmeva, ter da bi morala biti previdnost pravilo," je poudaril. "Bojim se, da tviti, ki smo jih videli, niso prispevali k pozitivni podobi Slovenije v Bruslju ali Washingtonu," je dejal komisar.

Politico v ločenem članku, v katerem opisuje, kako Trump še kot poraženec sproža nemir v Evropi, izpostavlja Slovenijo in Estonijo. Glede Janše piše, da še naprej promovira Trumpu naklonjene teorije zarote. Dodaja, da poskušajo predsednik države Borut Pahor in drugi visoki predstavniki omejiti škodo, potem ko je Janša, ki ga Politico označuje za populista, ki nasprotuje migracijam, prezgodaj razglasil Trumpa za zmagovalca ter zatem kritiziral ameriške medije, ki so za zmagovalca razglasili Bidna, še preden so sodišča obravnavala Trumpove tožbe.

Nemški Der Spiegel je na svoji spletni strani v članku z naslovom Slovenski Donald v ponedeljek Janšo izpostavil kot tistega v EU, ki se ne more sprijazniti s Trumpovim volilnim porazom. Da predsedniki vlad članic Evropske unije svoj pogled na svet v digitalnem prostoru izražajo v 140 ali 280 znakih, ni nič novega. Je pa nova manična gorečnost, s katero Janša svoj pogled na zadeve in občudovanje Trumpa deli s preostalim svetom, ocenjuje Spiegel. Omenja tudi, da slovenski premier podpihuje sovraštvo do osrednjih medijev, ki jih označuje s ključnikom #MSM ter s tem spodbuja teorije zarote.

Britanski BBC slovenskega premierja v ponedeljek omenja med voditelji, ki še niso čestitali Bidnu za zmago. Ob tem piše, da je Janša že veliko pred koncem štetja glasovnic čestital Trumpu, nato je večkrat ponovil obtožbe o volilnih prevarah demokratov, zatem pa je bil nekoliko spravljivejši, ko je ZDA v tvitu opisal kot strateško partnerico Slovenije in zatrdil, da bosta državi ostali v prijateljskih odnosih ne glede na to, kdo je predsednik. A še vedno ni čestital Bidnu, še izpostavlja BBC, ki omenja, da so to storili drugi slovenski voditelji, vključno s predsednikom države Pahorjem, ter Janšev zaveznik, madžarski premier Viktor Orban.

Tudi švicarski časnik Neue Zürcher Zeitung (NZZ) je objavil članek o voditeljih, ki še niso čestitali Bidnu. V njem ob ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, brazilskem predsedniku Jairju Bolsonaru, kitajskem predsedniku Xi Jinpingu in drugih omenja tudi Janšo, ki je pohitel s čestitkami Trumpu. Pri tem omenja, da je Slovenija domovina Trumpove soproge Melanie. NZZ piše še, da se je Janša v nedeljo nekoliko potegnil nazaj in zapisal, da se v odnosih med državama ne bo nič spremenilo, ne glede na to, iz katere stranke je predsednik.

Nemški Deutsche Welle (DW) pa v ponedeljek izpostavlja, da so populistične vlade v vzhodni Evropi, še posebej na Poljskem in Madžarskem, s porazom Donalda Trumpa izgubile političnega botra. Ob tem piše, da je izid volitev v ZDA Janšo, ki je prenagljeno čestital Donaldu Trumpu, ujel nepripravljenega. Kljub temu trmasto vztraja pri svojem ter se sklicuje na "zamude ter zanikanje dejstev", tako da mu zdaj že njegov obrambni minister očita, da njegova drža ni v prid interesom Slovenije, še piše DW v ponedeljek.

Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v članku Slovenski prijatelj Trumpa, objavljenem v današnji izdaji, omenja Janševe prenagljene čestitke republikancem za dober rezultat. Piše tudi, da je Janša kritiziral zamude pri štetju glasovnic in osrednje ameriške medije. Časnik še piše, da se je Janšev zunanji minister Anže Logar zavil v molk, sta ga pa kritizirala obrambni minister Matej Tonin in predsednik parlamenta Igor Zorčič, medtem ko levosredinska opozicija zahteva njegov odstop. "Janša je izgubil vso verodostojnost v mednarodni skupnosti," časnik povzema slovensko opozicijo. Ob tem omenja še kasnejši Janšev spravljivi tvit o odnosih med državama.