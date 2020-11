Erjavec na pogovorih tako z Janšo kot z Damijanom

Kandidat za predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec že preverja politični teren

Erjavec je v preteklosti z Janšo že večkrat sodeloval (fotografija je iz leta 2012)

© Borut Krajnc

Kandidat za predsednika DeSUS Karl Erjavec se je danes ločeno sešel s predsednikom vlade Janezom Janšo in vodilnim pobudnikom koalicije ustavnega loka Jožetom P. Damijanom, je poročal POP TV. Z Janšo naj bi se pogovarjal o aktualni, z Damijanom pa o morebitni alternativni koaliciji.

Po poročanju omenjene televizije se je Erjavec z Janšo sestal na pobudo predsednika vlade. Janšo naj bi zanimalo predvsem stališče Erjavca do potez ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki je v teh dneh predlagal dodatno zaostritev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Erjavec je Gantarju po poročanju POP TV izrazil vso podporo.

Glede odnosa do aktualne vlade pa naj bi Erjavec Janši dejal, da še ni predsednik stranke in da bodo o tem odločali organi DeSUS, njihovo odločitev pa da bo spoštoval. Kongres DeSUS je sicer načrtovan za konec meseca.

O aktivnostih morebitne alternativne levosredinske koalicije pa se je danes Erjavec pogovarjal tudi z Jožetom P. Damijanom. Po poročanju POP TV mu je Erjavec prenesel tudi zadovoljstvo poslancev s predstavljenim političnim programom.

Damijan je sicer prav danes medijem tudi sporočil, da se je v ponedeljek ponovno sešla njihova strokovno-posvetovalna ekipa na temo covida-19, ki se je prvič sicer sestala 19. oktobra. Pojasnil je, da koalicija ustavnega loka "na osnovi strokovnih predlogov pripravlja celovit nabor ukrepov, s katerim bo pripravljena ukrepati v trenutku, ko bo dobila vzvode vodenja vlade in ukrepanja v korist vseh državljanov".

Kot je navedel, so strokovnjaki med posebej pomembnimi ukrepi izpostavili primerno organizacijo dela in uvedbo hitrih testov v domovih za starejše občane in v zdravstvenih ustanovah, delovanje vrtcev in šol do 5. razreda za razbremenitev zaposlenih v zdravstveni negi, zagotovitev dodatnega zdravstvenega osebja in izenačenje njihovih obremenitev s prerazporeditvami, zagotovitev dodatnih postelj za covidne bolnike izven bolnišničnih kapacitet in podobno.