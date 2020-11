Velika večina Američanov verjame, da je zmagal Biden

Biden je na volitvah po doslej preštetih glasovih dobil 76,4 milijona glasov, Trump pa skoraj pet milijonov manj

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Anketa agencije Reuters ugotavlja, da 80 odstotkov Američanov verjame, da je demokrat Joe Biden zmagal na predsedniških volitvah v ZDA, od tega tudi 60 odstotkov republikancev. V anketi le 13 odstotkov vprašanih meni, da volitve še niso končane, trije odstotki menijo, da je zmagal Trump, pet odstotkov pa jih nima mnenja. Donald Trump poraza sicer ne priznava in nadaljuje s tožbami.

Več kot 70 odstotkov Američanov verjame v poštenost volilnih delavcev, od tega jim zaupa 83 odstotkov demokratov in le 59 odstotkov republikancev. Okrog 72 odstotkov Američanov meni, da mora Trump priznati poraz, 60 odstotkov pa jih verjame, da bo potekala mirna predaja oblasti.

Biden je na volitvah po doslej preštetih glasovih dobil 76,4 milijona glasov, Trump pa skoraj pet milijonov manj. Biden ima po potrjenih najmanj 279 od 270 potrebnih elektorskih glasov.

Izidi volitev po posameznih državah morajo biti potrjeni najkasneje do 14. decembra, ko se bodo sestali elektorji in v skladu s pravili in tradicijo oddali vse svoje glasove zmagovalcu posameznih držav.

Razen v Nebraski in Mainu, ki svoje elektorske glasove delita glede na zmago kandidata v posameznem okrožju. Za zdaj nikjer nihče ne kaže pripravljenosti na spreobrnitev volje ljudstva z imenovanjem elektorjev, ki bi svoje glasove oddali poražencu volitev.

Trumpovi odvetniki in drugi sprožajo različne tožbe, vendar jim doslej ni uspelo dokazati volilnih prevar, o katerih govorijo. Biden je v torek dejal, da sam ne vidi nobene potrebe za kakšne tožbe. To kar dela Trumpova kampanja je poskus prepričevanja Američanov, da volitve nimajo legitimnosti, vendar ne bo šlo," je povedal odvetnik Bidnove kampanje Bob Bauer.

Organizacija znanih republikancev, ki nasprotujejo Trumpu, Lincoln Project je v torek sprožila kampanjo proti dvema pravniškima firmama, ki pomagata Trumpu pri tožbah. Člani organizacije pozivajo ljudi, naj na družbenih medijih vršijo pritisk na zaposlene pri firmah in jih sprašujejo, kako lahko delajo za nekoga, ki pomaga pri sprevračanju volje ljudstva.

Izidi volitev po posameznih državah morajo biti potrjeni najkasneje do 14. decembra, ko se bodo sestali elektorji in v skladu s pravili in tradicijo oddali vse svoje glasove zmagovalcu posameznih držav.

Gre za firmi Jones Day in Porter Wright Morris & Arthur. Twitter je moral umakniti objavo Lincoln Projecta, ker so objavili podatke o zaposlenih pravnikih, vendar pa se bo oglasna kampanja nadaljevala.

Trump je medtem poskrbel za svojo nadaljnjo politično relevantnost med republikanci z ustanovitvijo Odbora za politično akcijo, kar mu omogoča nadaljevanje zbiranja sredstev donatorjev.

Odbor nosi ime Rešimo Ameriko in bo uvodoma zbiral denar za tožbe, nato pa za vse druge stroške, kot so potovanja, donacije republikanskim političnim kandidatom, izvajanje anket in organizacijo morebitnih novih Trumpovih političnih zborovanj. Trump ni izključil ponovne kandidature leta 2024.

Bidnova kampanja medtem nadaljuje s tranzicijo, na katero se pripravlja tudi prvi drugi mož v zgodovini ZDA. Mož novoizvoljene podpredsednica ZDA Kamale Harris Doug Emhoff bo do inavguracije 20. januarja 2021 zapustil položaj partnerja v pravniški firmi DLA Piper in se posvetil delu za Bidnovo vlado oziroma podpredsednico ZDA.