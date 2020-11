Prepoved posvojitev za istospolne pare

Predlog zakonodaje, ki ga je včeraj vložila madžarska vlada, so zagovorniki človekovih pravic označili za napad na skupnost LGBTQ+ v času, ko ne smejo protestirati

V torek je madžarska vlada v parlament vložila predlog zakonodaje, ki istospolnim parom dejansko prepoveduje posvojitev otroka, poročajo tuje tiskovne agencije. Zagovorniki človekovih pravic so to označili za napad na skupnost LGBTQ v času, ko zaradi pandemije covida-19 ne smejo protestirati. Predlagana zakonodaja določa, da lahko samo poročeni pari posvojijo otroka, samski pa samo s posebnim dovoljenjem ministra, pristojnega za družine.

Iz skupine za človekove pravice Hatter so ob tem sporočili, da ta zakonodaja istospolnim parom dejansko prepoveduje posvojitev. Doslej je namreč lahko eden od partnerjev vlogo za posvojitev vložil kot samska oseba, saj na Madžarskem istospolne poroke niso dovoljene, navajajo tuje agencije.

V skupini so vlado obtožili, da deluje proti pripadnikom skupnosti LGBTQ, namesto da bi se soočala s pandemijo covida-19. "Čas ni naključen. Predlogi, ki resno omejujejo zakonite pravice in so v nasprotju s temeljnimi mednarodnimi in evropskimi človekovimi pravicami (...), so bili vloženi (...), ko protesti niso dovoljeni," so poudarili.

Vlada premierja Viktorja Orbana je glede tega predloga zakona zatrdila, da bo okrepil "poudarek na pravicah otrok med posvojitvijo".

Poleg tega je vložila še predlog ustavnega amandmaja, s katerim bi določili, da "je mati ženska, oče pa moški". Spol bi določili ob rojstvu. "Zagotavlja izobraževanje v skladu z vrednotami, utemeljenimi na madžarski ustavni identiteti in krščanski kulturi," piše v predlogu po poročanju tujih agencij.

Orbanova vlada je ustavo spremenila že kmalu po prihodu na oblast leta 2010. Trenutno v njej piše, da je zakon zveza moškega in ženske in da "je temelj družine in preživetja naroda". Maja je parlament med drugim potrdil tudi zakon, po katerem je nemogoče zakonsko spremeniti ob rojstvu določen spol.

Madžarska se sicer v zadnjem času sooča z visokim porastom okužb z novim koronavirusom, zaradi česar zaostruje ukrepe za zajezitev virusa. Od danes je v veljavi nova zaustavitev države.