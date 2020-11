Kacin: »Vlada bo danes večino ukrepov zagotovo podaljšala«

Vladni govorec za covid-19 je dodal, da še ne ve, ali bo dodan tudi kakšen dodaten ukrep

Jelko Kacin na včerajšnji tiskovni konferenci

© STA / YouTube

Vlada bo na današnji seji odločala o morebitnih zaostritvah ali omilitvah ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina bo večino dosedanjih ukrepov zagotovo podaljšala, morebitne spremembe pa so odvisne od skupne presoje.

Po besedah Kacina v tem trenutku še ni dokončnega predloga o tem, ali naj vlada zaostri ukrepe. Ravno o tem so po njegovih besedah včeraj popoldne potekali sestanki, v katerih je sodelovala tudi svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje.

Vlada se bo po besedah Kacina sestala v danes dopoldne, se seznanila z epidemiološko sliko v državi, s predlogom ministra za zdravje Tomaža Gantarja ter stališčem svetovalne skupine in na podlagi tega iskala rešitve. "Zagotovo bo večina ukrepov podaljšanih. Ali bo dodan še kakšen ukrep ali bo kakšna sprememba, pa v tem trenutku še ne vemo," je dejal.

Kot je na Twitterju zapisal premier Janez Janša, bo vlada na seji ta teden formalno potrjevala tudi nacionalni načrt za cepljenje proti koronavirusu. Priprava načrta po njegovih navedbah poteka v skladu s smernicami Evropske komisije, ki izvaja tudi skupno naročilo za cepivo. Načrt bo sprejet "bistveno prej, kot bo, žal, cepivo na razpolago", je zapisal.

Minister Gantar je sicer že v minulih dneh predlagal še strožje ukrepe za zajezitev širjenja epidemije. Meni, da bi glede na epidemiološko sliko morali za 14 dni omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet. Predvsem pa, kot je poudaril, v tem času še ne bi smeli sproščati ukrepov, saj še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja. Tako bi tudi šolanje še 14 dni potekalo na daljavo. Medtem pa je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek spomnil, da je ta kriza zdravstvena in ekonomska, zato so pri ukrepih nujni kompromisi.

Po poročanju Radia Slovenija je Gantar predlagal tudi srečanje vseh strank, tako koalicijskih kot opozicijskih. Želi namreč, da vsi pridobijo vpogled v zdajšnje razmere in ukrepe, potrebne za omejitev epidemije.

Glede ukrepov so se včeraj pogovarjali predsedniki koalicijskih strank. Podrobnih informacij o dogovoru uradno ne dajejo. Predsednik vlade Janez Janša pa je glede ocene epidemiološke situacije in priprave ukrepov za današnjo sejo vlade na Twitterju napovedal, da bodo potrebni dodatni napori, "da obvladamo virus, zavarujemo zdravje in življenja ranljivih ter razbremenimo zdravstveni sistem".

Ob poročanju glede rešitev v šestem protikoronskem zakonodajnem svežnju pa je v tvitu navedel, da lajšajo posledice epidemije. "Poskrbimo, da bo stikov čim manj in da bo potreba po ukrepih za zaustavljanje virusa in odpravljanje posledic čim prej prenehala," je pozval.

swArLelE7cw