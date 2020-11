»Nobenih dokazov ni o volilnih prevarah«

Ameriški organizaciji, ki skrbita za varnost volitev, sta zatrdili, da ni nobenih dokazov o volilnih prevarah ali o tem, da bi bile glasovnice izgubljene ali spremenjene

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški organizaciji, ki skrbita za varnost volitev, sta zatrdili, da ni nobenih dokazov o volilnih prevarah ali o tem, da bi bile glasovnice izgubljene ali spremenjene. Predsednik ZDA Donald Trump izida volitev še vedno ne priznava. "Nobenega dokaza ni, da bi bili glasovi izbrisani ali izgubljeni ali da bi bile volitve kakorkoli kompromitirane. Zavedamo se, da obstajajo številne neutemeljene trditve in napačne informacije, ampak lahko zagotovimo, da imate lahko polno zaupanje v varnost in poštenost volitev," sta sporočila Izvršni odbor sveta za vladno usklajevanje volilne infrastrukture (GCC) in Svet za sektorsko usklajevanje volilne infrastrukture (SCC) ter dodala, da so bile tokratne volitve najbolj varne v ameriški zgodovini.

Njuno izjavo je objavila Agencija za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost ZDA (CISA). Ameriški mediji so kmalu po objavi te informacije poročali, da šef CISA Christopher Krebs zaradi tega pričakuje, da ga bo predsednik ZDA Donald Trump odpustil.

CISA sproti zavrača tudi vse izjave predsednika Trumpa in njegovih podpornikov, ki vsak dan pridejo na dan z novo teorijo zarote o volitvah. CISA trdi, da imajo vse države, kjer je bil izid tesen, možnost ročnega preštevanja glasovnic, in dejstva bodo prišla na dan tako ali drugače.

Demokrati so zgroženi nad Trumpovimi obtožbami, predvsem pa nad dejstvom, da od volitev 3. novembra predvsem tvita o volilnih prevarah, in to v času, ko okužbe in smrti zaradi novega koronavirusa dramatično naraščajo.

Demokratski senator Mark Warner iz Virginije je sporočil, da je Krebs opravil odlično delo pri zaščiti volitev in da je ena redkih oseb v sedanji vladi, ki jo spoštujejo tako demokrati kot republikanci. "Nobenega opravičila ni za njegovo morebitno odstranitev s položaja. Nobenega," je sporočil Warner.

Delovna skupina Bele hiše za boj proti proti novemu koronavirusu je imela v četrtek prvi sestanek po volitvah, Trump pa ni o naraščanju okužb povedal še nič. Pred volitvami je sicer trdil, da mediji in demokrati napihujejo krizo, da bi mu škodili, in da po volitvah o tem ne bodo več govorili.

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je med promocijo svoje nove knjige spominov z naslovom Obljubljena dežela izrazil zaskrbljenost nad ravnanjem republikancev, ki podpirajo Trumpove obtožbe o volilnih prevarah. "Gre za korak v smeri odvzema legitimnosti Bidnovi vladi, pa tudi demokraciji na splošno. To je zelo nevarno," je dejal Obama.