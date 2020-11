Božiček bo obiskal otroke kljub pandemiji

"Božiček mi je zagotovil, da že ima mednarodno potrdilo za potovanje: Lahko potuje povsod in deli darila vsem otrokom sveta," je na Facebooku zapisal Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

© Wikimedia Commons

Božiček nosi masko in lahko potuje po svetu, saj ima za to posebno dovoljenje, je sporočil italijanski premier Giuseppe Conte, ki skuša otrokom pregnati strahove, da jih zaradi ukrepov v pandemiji covida-19 Božiček letos ne bo mogel obiskati. "Božiček mi je zagotovil, da že ima mednarodno potrdilo za potovanje: Lahko potuje povsod in deli darila vsem otrokom sveta," je na Facebooku zapisal Giuseppe Conte.

Z objavo se je odzval na pismo obupanega petletnega Tommasa, ki je italijanskega premierja prosil, naj strogi omejitveni ukrepi v pandemiji covida-19, ki jih zaostrujejo tudi v Italiji, za Božička ne veljajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Božiček mi je potrdil, da vedno uporablja masko in ohranja pravilno razdaljo, da zaščiti sebe in vse, ki jih sreča," je sporočil Conte. Fantu je tudi predlagal, naj pod božično drevo postavi stekleničko z razkužilom za roke, skupaj s toplim mlekom in piškoti.

"Sporočam vam, da Božičku v pismu ne bo treba napisati, da ste bili pridni, ker sem mu to že povedal," je otrokom sporočil italijanski premier. "Ugotovil sem tudi, da ste želeli Božička prositi, naj prežene koronavirus. Ne pozabite prositi še za darilo," je še zapisal.

V Italiji, ki je bila v prvem valu pandemije prvo žarišče izbruha novega koronavirusa in ena najbolj prizadetih evropskih držav, v zadnjih tednih znova beležijo hitro naraščanje primerov novih okužb s koronavirusom. Doslej so potrdili že milijon okužb.

Po vsej državi in na lokalni ravni so uvedli številne omejitve, ki so odvisne od zdravstvenih razmer v posameznih regijah. Vendar se krepijo pozivi tako zdravstvenih delavcev kot politikov po uvedbi še strožjih ukrepov in popolnem zaprtju države.