V nekaterih hrvaških mestih božično-novoletni sejmi vseeno bodo

A bodo zaradi ukrepov nekoliko drugačni

Advent v Zagrebu

V Zagrebu in na Reki bodo tudi letos organizirali božično-novoletne sejme, ki bodo potekali od konca novembra do začetka januarja. Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa bo tokrat nekoliko manj spremljevalnih prireditev. Zmanjšali so tudi število sejemskih hišk in stojnic, ki bodo na več različnih mestnih lokacijah.

Advent v Zagrebu je bil v minulih letih ocenjen kot ena najboljših prireditev v Evropi. Pred božičnimi in novoletnimi prazniki so hrvaško prestolnico obiskovale množice ljudi, številni tudi iz Slovenije.

Letošnji novoletni sejem bo zaradi epidemije nekoliko drugačen, so sporočili iz mestne turistične skupnosti. Celotna prireditev se bo začela 28. novembra pod sloganom Advent v Zagrebu - začutite svetlobo, saj bo tokrat poudarek na praznični okrasitvi in razsvetljavi mestnih ulic, trgov in parkov. Prebivalce pozivajo, naj v decembrskem duhu okrasijo tudi okna svojih stanovanj.

Odločili so se, da letos ne bodo postavili velikega drsališča v parku pri glavni železniški postaji. Običajnih več sto sejemskih hišic in stojnic so zmanjšali na približno 20. Prodajale bodo spominke, stale pa bodo le na osrednjem trgu bana Josipa Jelačića.

Gostinske stojnice, ki so večinoma stale v središču mesta in so pritegnile množice ljudi, tokrat ne bodo dovoljene. "Praznično" hrano in pijačo, kot so klobase in kuhano vino, bodo lahko ponujali le gostinci pred svojimi lokali v različnih delih mesta. V ta namen jim bodo zagotovili dodatno mesto na prostem, ki pa ga bodo morali od svojih teras ločiti s pleksi steklom ali podobnimi pregradami.

V nacionalni koordinaciji gostincev ocenjujejo, da bodo po zaslugi Adventa v Zagrebu ohranili približno 4000 delovnih mest.

Tudi na Reki so se odločili, da bodo letos med 29. novembrom in 6. januarjem organizirali novoletni sejem. V ospredju bo območje stare trdnjave Trsat nad mestom, ki ga bodo okrasili z na tisoče lučkami in okraski. Zaradi lažjega nadzora nad številom obiskovalcev bo vstop dovoljen samo na trdnjavo, ne pa tudi v park okoli nje.

V središču mesta bo manj adventnih hišk kot v preteklih letihm napovedujejo pa odprtje drsališča ob morju. Izvedba večine spremljevalnih prireditev, kot je silvestrovo na prostem, bo odvisna od epidemioloških razmer, je poročal reški Novi list.

Časnik še dodaja, da bo praznično vzdušje od 12. decembra tudi v Opatiji. Tam sicer letos ne bodo organizirali večjih koncertov in podobnih množičnih dogodkov, a nameravajo z razkošnimi lučkami in okrasitvijo ustvariti pravljično vzdušje za prijetne sprehode in druženja. Namestili bodo približno 8000 lučk in 6000 okraskov. Med drugim bodo gostincem omogočili postavitev stojnic na odprtem za prodajo hrane in pijače za s seboj.