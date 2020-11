Biden zmagal s 306 elektorskimi glasovi

Padla je tudi Georgia

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Demokratu Josephu Bidnu so ameriške televizije prisodile tudi zmago v ameriški zvezni državi Georgia, kjer je premagal republikanca Donalda Trumpa z več kot 14.000 glasovi od skupaj okoli pet milijonov oddanih glasov. Biden je za zmago na predsedniških volitvah tako zbral 306 elektorskih glasov. Tako je postal prvi demokrat, ki mu je uspelo zmagati v Georgii od Billa Clintona leta 1992 in še prvi demokrat po Clintonu leta 1996, ki mu je uspelo zmagati v Arizoni.

Natanko toliko jih je leta 2016 proti demokratki Hillary Clinton osvojil Trump in to označil za največji dosežek v zgodovini ameriških volitev. Zdaj že teden in pol po volitvah še vedno zavrača priznanje poraza in vztraja pri trditvah o volilnih prevarah.

Tiskovna agencija AP, ki za zdaj Bidnu še ni prisodila zmage v Georgii, je potem Trumpu prisodila pričakovano zmago v Severni Karolini in predsednik ZDA je tako na volitvah zbral 232 elektorskih glasov.

Biden je uspel Trumpu odvzeti vse tri države na severu ZDA, ki so bile ključne za Trumpovo zmago leta 2016 - Pensilvanijo, Wisconsin in Michigan - z večjo prednostjo, kot je bila Trumpova leta 2016. Poleg tega mu je uspelo iz republikanskega tabora iztrgati še Arizono in Georgio, kjer sicer poteka še ročno preštevanje glasovnic, vendar se rezultat ne bo spremenil.

Državne volilne komisije morajo zdaj v skladu s svojimi zakonskimi roki do konca novembra in začetka decembra potrditi izide, kar je le formalnost. Državni kongresi in guvernerji potem potrdijo imena elektorjev, ki morajo 14. decembra oddati svoje glasove zmagovalcu. Razen v Nebraski in Mainu, kjer elektorje delijo zmagovalcem posameznih kongresnih okrožij, vsepovsod drugje vse elektorje dobi le zmagovalec celotne države.

Trumpove trditve o volilnih prevarah izidov volitev ne bodo spremenile, po republikanskih državah pa ni nobenega navdušenja nad njegovo idejo, da bi mu ne glede na izid volitev prisodili vse elektorje, da lahko ostane na oblasti. Washington Post je poročal, da je Trump o tem skušal govoriti z republikanskimi voditelji po zveznih državah.