»Tožbo SDS proti ugledni javni osebnosti razumemo kot pritisk«

Na sodišču do poravnave med vladno stranko SDS in uglednim sociologom Rudijem Rizmanom ni prišlo. Decembra sledijo zaslišanja, na katera bo vabljen tudi novinar Mladine.

Dr. Rudi Rizman se je zaradi svoje izjave znašel pod pritiskom vladajoče stranke SDS

Do poravnave med stranko SDS ter sociologom in politologom Rudijem Rizmanom v primeru odškodninske tožbe SDS zaradi Rizmanovih izjav o financiranju stranke iz tujine ni prišlo. Postopek pred sodiščem se bo nadaljeval predvidoma decembra, ko naj bi zaslišali Rizmana ter predsednika vlade in SDS Janeza Janšo, je danes poročal Dnevnik.

Na Okrajnem sodišču v Kamniku se je v petek začela obravnava tožbe SDS proti Rizmanu zaradi izjave, ki jo je februarja dal v oddaji Odmevi na TV Slovenija, kamor so ga povabili kot prvopodpisanega pod javno pismo, v katerem so predstavniki znanstvenega in akademskega življenja izrazili zaskrbljenost ob nastajanju koalicije Janeza Janše.

SDS so zmotile navedbe Rizmana o tem, da se stranka SDS financira iz tujine oziroma "da pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritativne ideje, ki ga financira tudi seveda tuja stranka oziroma tuj režim, to mislimo seveda na madžarskega ..."

SDS je takrat od njega zahtevala, naj besede prekliče, ker tega ni storil, je sledila tožba. Z njo po navedbah Dnevnika zahteva preklic izjave in 8000 evrov odškodnine.

Sodnica Stanislava Avbelj je poskusila s poravnavo, a ni bila uspešna, je poročal časnik in navedel, da se bo postopek nadaljeval 22. decembra z zaslišanjem Janše in Rizmana. Sodnica namerava po navedbah Dnevnika zaslišati tudi Primoža Cirmana in Boruta Mekino, novinarja Necenzurirano.si in Mladine, ki sta pisala o madžarskem financiranju SDS.

Podporo Rizmanu so v današnji skupni izjavi v imenu institucij, ki jih vodijo, izrazili dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Roman Kuhar, predsednica Slovenskega sociološkega društva Hajdeja Iglič in predsednik Slovenskega politološkega društva Žiga Vodovnik.

"Tožbo stranke na oblasti proti ugledni javni osebnosti razumemo kot pritisk zoper javno kritično držo do sleherne oblasti, kar je sicer državljanska in strokovna dolžnost intelektualcev. S takšnimi sodnimi in drugimi pritiski vladajoča stranka potrjuje, da so bila februarska opozorila prof. ddr. Rizmana in sopodpisnikov izjave na mestu," so, kot so sporočili iz Slovenskega sociološkega društva, med drugim zapisali v izjavi, ki jo lahko v celoti preberete spodaj.

Rizman in še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev, je v februarskem pismu izrazilo zaskrbljenost zaradi nastajanja koalicije pod Janševim vodstvom. "Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh," so zapisali.

JAVNO PISMO: Izjava podpore ddr. Rudiju Rizmanu

Vladajoča stranka SDS toži zaslužnega profesorja sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in častnega člana Slovenskega sociološkega društva, ddr. Rudija Rizmana zaradi domnevno lažnih in žaljivih obdolžitev. Ddr. Rizman je ob predstavitvi javnega pisma 150 intelektualcev, ki so v času sestavljanja aktualne vladne koalicije posvarili pred avtoritarnimi težnjami, hujskanjem in politično polarizacijo, omenil informacijo, o kateri so pred tem že večkrat poročali mediji. Gre za prodajo Nove24TV, katere posredna solastnica je bila SDS, madžarskemu lastniku, povezanemu z Orbanovim režimom, kar so mediji in številni drugi komentatorji označili s sumom financiranja stranke iz tujine. Kljub temu, da je zgodba znana širši javnosti in da jo je prof. ddr. Rizman v utemeljitvi pisma 150 intelektualcev omenil kot stranski argument, vladajoča stranka toži ravno njega.

Tožbo stranke na oblasti proti ugledni javni osebnosti razumemo kot pritisk zoper javno kritično držo do sleherne oblasti, kar je sicer državljanska in strokovna dolžnost intelektualcev. S takšnimi sodnimi in drugimi pritiski vladajoča stranka potrjuje, da so bila februarska opozorila prof. ddr. Rizmana in sopodpisnikov izjave na mestu. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovensko sociološko društvo in Slovensko politološko društvo izrekajo svojemu nekdanjemu profesorju in sociološkemu ter politološkemu kolegu moralno podporo v aktualnem sodnem postopku in priznanje za njegove tehtne strokovne analize in javna svarila pred avtoritarizmom in postfaktično politično govorico, ki skuša s poplavo lažnih novic, klevet in žaljivk spodkopati razliko med dejstvi in ideološko fikcijo.

prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič, predsednica Slovenskega sociološkega društva

prof. dr. Žiga Vodovnik, predsednik Slovenskega politološkega društva