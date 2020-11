Z dejstvi proti lažem SDS

V stranki SD so predstavili projekt #SamoDejstva, s katerim se želijo boriti proti poplavi lažnih novic

Ena od zgodb, ki jih SDS podtika stranki SD, je tudi tako imenovana zgodba o ukradeni judovski vili

© SD / #SamoDejstva

V SD so zagnali projekt #SamoDejstva, s katerim želijo "pomagati pri razkrinkanju laži v javnem prostoru". Živimo v svetu, "ki se sooča s poplavo lažnih novic, izkrivljanja dejstev, medijskih manipulacij. To je žal postal nevaren modus operandi," opozarjajo v SD.

Kot so v sporočilu za javnost navedli v stranki, so "že dalj čas tarča vrste laži, ki jih v slovenski medijski prostor lansirajo mediji, povezani z največjo vladno stranko - SDS". Zato so ta teden zagnali projekt #SamoDejstva, s katerim želijo "na argumentiran način razkrinkati laži o stranki, njenih ljudeh in o pomembnih javnih vprašanjih".

"Pri tem ne gre le za laži o SD in naših ljudeh, še pomembneje je razkrinkati laži, ki se vsiljujejo za oblikovanje javnih odločitev."

Projekt je po njihovih navedbah politična inovacija v slovenskem političnem prostoru, ki je nastal po zgledu podobnih "fact-checking" strani v svetu.

Kot so navedli, se v SD zavedajo, da so novinarke in novinarji postavljeni pred izziv, da v poplavi informacij prečistijo in preverijo dejstva. V tem pogledu se pridružujejo vsem tistim, ki svoje človeško, etično in poklicno poslanstvo razumejo kot delo z dejstvi in delo za resnico. "Pri tem ne gre le za laži o SD in naših ljudeh, še pomembneje je razkrinkati laži, ki se vsiljujejo za oblikovanje javnih odločitev," so še pojasnili v SD.

Ob zagonu projekta #SamoDejstva je bila v spletnem pogovoru, v katerem je sodelovala tudi nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač, po njihovih navedbah "razgaljena neresnična zgodba o porabljenih 74,5 milijona evrov javnih sredstev za študije o dolgotrajni oskrbi".

