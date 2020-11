Ministrstvo zavaja, brezposelnost je večja kot pred epidemijo

Interventni ukrepi vlade so omejili rast brezposelnosti, vendar ta od začetka epidemije ne pada

© Twitter

Na uradnem profilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so 9. novembra tvitnili, da so rezultati njihovih ukrepov vidni, saj se brezposelnost od začetka epidemije zmanjšuje.

V objavi so delili grafični prikaz števila registriranih brezposelnih od konca maja do konca oktobra letos. Takrat se je število registriranih brezposelnih postopoma zniževalo.

Toda to število se ne zmanjšuje »od začetka epidemije«, torej od 12. marca.

Za Razkrinkavanje.si so pojasnili, da so brezposelnost za april in maj prikazali že v eni od prejšnjih objav. Julija so namreč objavili grafični prikaz gibanja registrirane brezposelnosti med januarjem in junijem, tudi takrat pa so zapisali, da so na trgu dela vidni učinki ukrepov ministrstva.

Po podatkih zavoda za zaposlovanje je bilo letos število registriranih brezposelnih, ki vključuje tiste, ki so na zavodu prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve, najvišje konec maja, od julija pa pada. Kljub temu je bilo konec oktobra na zavodu prijavljenih 83.654 iskalcev zaposlitve, kar je skoraj 5800 več kot ob začetku epidemije.

Toda ti podatki zajemajo zgolj tiste brezposelne, ki so prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve. Kako so interventni ukrepi vplivali na rast brezposelnosti in kaj, ne nazadnje, osvetljujejo podatki statističnega urada o številu zaposlenih, preberite na neprofitnem mediju Oštro.si.