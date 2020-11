Cerar: »Slovenija postaja vedno večji talec ozkoglede politike največje stranke«

Nekdanji premier meni, da je predsednik vlade Janez Janša s svojimi tviti škodil Sloveniji

Stari in novi predsednik stranke SMC: Miro Cerar in Zdravko Počivalšek

Nekdanji premier in zunanji minister Miro Cerar po prihodu Josepha Bidna v Belo hišo pričakuje bolj uravnoteženo zunanjo politiko ZDA in vrnitev k multilateralizmu. V intervjuju za Reporter je ocenil, da je premier Janez Janša s tviti škodil Sloveniji.

Po Cerarjevem mnenju so ZDA globoko razdeljene, kar je predvsem dediščina dosedanjega predsednika Donalda Trumpa. "Voditelja, ki nacijo deli in je ne zna ali celo noče povezati, ne štejem za dobrega, čeprav naredi tudi kaj koristnega za državo," je dejal.

Glede Janševe podpore Trumpu na Twitterju je ocenil, da je premier naredil veliko strateško politično napako v škodo Slovenije, zaradi katere bo ta v prihodnje prikrajšana v odnosih z ZDA. "Tega verjetno niti ne bomo opazili. (...) Enostavno te ignorirajo in nimaš določenih možnosti dostopa," je pojasnil.

Še posebej obžaluje, da so koalicijski partnerji, DeSUS, SMC in NSi "nekoliko povzdignili svoje upognjene hrbtenice in se pridružili kritikam" šele, ko se je že zgražal ves svet.

Spomnil je, da so te stranke, zlasti SMC, obljubljale, da bodo branik liberalnih in drugih demokratičnih vrednot pred morebitnimi poskusi SDS, da vsili svoj način agresivne politike z avtoritarnimi elementi. "Do zdaj so vse tri stranke pogrnile na vsej črti, nobenih resnih uporov ni bilo," je ocenil.

Slovenija postaja vedno "večji talec ozkoglede politike največje stranke". Izpostavil je napade na medije, posege politike v policijo, tožilstvo, blatenje pravosodja v tujini, agresivna kadrovanja, zmanjševanje vloge nadzornih agencij itd. "To je pot stran od demokratične kulture, ki je v Sloveniji že tako ali tako šibka," je navedel.