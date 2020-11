Janša »zagotavlja«, da njegovi tviti ne bodo vplivali na odnose med Slovenijo in ZDA

Marjan Šarec z odgovorom predsednika vlade Janeza Janše ni bil zadovoljen. Opozoril je, da ga je vprašal, kako lahko podpira Trumpa, ko pa ta podcenjuje nevarnost koronavirusa.

Novoizvoljeni (Joe Biden) in zaenkrat še aktualni predsednik ZDA (Donald Trump)

© Gage Skidmore, Shealah Craighead / WikiCommons

Z veseljem bomo čestitali tistemu, ki bo izvoljen za naslednjega ameriškega predsednika, je v odgovoru na poslansko vprašanje danes dejal premier Janez Janša. "Slovenija goji dobre strateške in partnerske odnose z ZDA ne glede na to, katera administracija je na oblasti. V vseh vladah, ki sem jih vodil, je bilo tako in tako bo tudi v prihodnje," je v DZ dejal Janša v odgovoru na poslansko vprašanje Marjana Šarca (LMŠ), ki je premierja spraševal o podpori ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v luči njegovega podcenjevanja nevarnosti koronavirusa.

Poudaril pa je, da so volitve končane takrat, ko druga stran prizna poraz ali ko razglasijo uradne rezultate. "Vse tisto prej je pač politika. Nekateri so se odločili, da bodo sledili medijskemu valu, jaz pa sem se odločil nasprotno. Bomo videli, kdo je imel prav, zagotavljam pa vam, da to na odnose med Slovenijo in ZDA v prihodnje ne bo vplivalo," je dejal.

Odnosi bi se lahko po njegovih besedah celo izboljšali, saj so tisti, ki so korakom k vzpostavitvi dobrih odnosov z ZDA v zadnjega pol leta očitno nasprotovali, zdaj spremenili stališče.

"Upam, da boste enotno podprli tudi našo ponudbo Združenim državam za namestitev rotacijske enote ameriške vojske v Sloveniji in da boste podprli zavezo Slovenije k bolj doslednemu izpolnjevanju svojih obveznosti v Natu," je dodal.

"Proameriškega vala v zadnjem času" je premier izjemno vesel. "Skoraj si ne morem predstavljati, da lahko en tvit povzroči takšno pozitivno spremembo v smer prijateljstva z ZDA. Upam, da bo to trajalo," je dejal.

Spomnil je tudi na razmere pred osamosvojitvijo Slovenije, ko je tudi ameriška administracija zatrjevala, da samostojne Slovenije ne bo priznala. "Tisti, ki so še nekaj dni pred napadom na Slovenijo trdili, da nas ne bodo nikoli priznali, so nas priznali; nekateri čez pol leta, nekateri pa čez slabo leto," je poudaril.

Šarec z njegovim odgovorom ni bil zadovoljen. Opozoril je, da ga je vprašal, kako lahko podpira Trumpa, ko pa ta podcenjuje nevarnost koronavirusa. Janša mu je odgovoril, da si ne dela iluzij, da lahko vpliva na ravnanje ameriškega predsednika. Opozicijo je ob tem pozval, naj se zgleduje po svojih političnih predhodnikih, ki so pred 30 leti uspeli doseči enotnost.

Šarec je zahteval razpravo o premierjevem odgovoru na eni od prihodnjih sej DZ.