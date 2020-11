Učinkovitost cepiva proti covidu-19 94,5-odstotna

Cepivo mRNA-1273 temelji na informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Ta prenaša navodila, s katerimi celice v telesu spodbuja k proizvodnji beljakovin za preprečevanje ali boj proti bolezni.

© Flickr

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je včeraj sporočilo, da je učinkovitost cepiva proti covidu-19, ki ga razvija, 94,5-odstotna. To so pokazali vmesni rezultati tretje faze kliničnega testiranja cepiva. "Ta pozitivna vmesna analiza tretje faze testiranja nam je dala prvo klinično potrditev, da naše cepivo lahko prepreči bolezen covid-19, vključno s hudo obliko," je povedal izvršni direktor podjetja Moderna Stephane Bancel.

Učinkovitost cepiva so pokazali vmesni rezultati tretje faze kliničnega testiranja, v kateri sodeluje več kot 30.000 ljudi. Prve rezultate so pripravili na podlagi analize 95 udeležencev, ki so zboleli za covidom-19. Med njimi jih je 90 prejelo placebo, pet pa cepivo, so navedli.

Skupaj je bilo 11 primerov hude oblike bolezni, vsi v skupini, ki je prejela placebo, so pokazali rezultati. Teh sicer neodvisni strokovnjaki še niso preverili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V podjetju so dodali, da se je pri 9,7 odstotka ljudeh po prejetju drugega odmerka cepiva kot stranski učinek pojavila utrujenost, pri 8,9 odstotka bolečine v mišicah, pri 5,2 odstotka bolečine v sklepih, pri 4,5 odstotka pa glavobol. Ti stranski učinki so bili običajno kratkotrajni, so poudarili.

Preliminarna analiza kaže, da je cepivo varno in učinkovito pri vseh vključenih skupinah podskupinah, so dodali.

Za odobritev cepiva za izredno uporabo nameravajo pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA) zaprositi v prihodnjih tednih, so še navedli v Moderni. Pričakujejo, da bo to dovoljenje temeljilo na končni analizi 151 primerov in mediani spremljanja v več kot dveh mesecih.

Transport in dolgoročno shranjevanje bo do šest mesecev možno pri -20 stopinjah Celzija, kar so standardne temperature pri gospodinjskih in medicinskih zamrzovalnikih. V okviru tega pol leta bo možno cepivo do 30 dni hraniti v hladilniku, pri temperaturi od dve do osem stopinj Celzija. Na sobni temperaturi pa je lahko do 12 ur, so pojasnili v ameriškem farmacevtskem podjetju.

To je po besedah glavnega tehničnega direktorja in direktorja za kakovost pri Moderni Juana Andresa "pomemben napredek, ki bi omogočil enostavnejšo distribucijo ter večjo prilagodljivost za lažje obsežno cepljenje v ZDA in drugih delih sveta".

Do konca leta nameravajo ZDA dobaviti okoli 20 milijonov odmerkov cepiva. V prihodnjem letu pa nameravajo proizvesti še od 500 milijonov do milijarde odmerkov po vsem svetu.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je že pred objavo podatkov o učinkovitosti danes sporočila, da je začela preverjati prve podatke o cepivu Moderne proti covidu-19. Gre za t. i. tekoči pregled, ki je namenjen hitri oceni potencialnega zdravila ali cepiva med zdravstveno krizo. Ta postopek ji omogoča, da pregleda podatke sproti, ko klinično testiranje še poteka.

Pred tem je ta postopek sprožila že za cepivo, ki ga razvijata nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer, in cepivo, ki ga razvijata podjetje AstraZeneca in univerza v Oxfordu.

Če bo Modernino cepivo 94,5-odstotno učinkovito tudi v splošni populaciji, bo to eno najučinkovitejših cepiv, ki obstajajo. Primerljivo je s cepivom proti ošpicam, ki je 97-odstotno učinkovito, poroča AFP.

Cepivo BioNTecha in Pfizerja je medtem 90-odstotno učinkovito, rusko cepivo Sputnik V pa 92-odstotno.

Iz sveta se že vrstijo odzivi na novico o Moderninem cepivu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da gre za dokaj vzpodbudno novico.

Vodja znanstvenikov pri WHO Soumya Swaminathan je ob tem opozorila, da je potrebnih še več podatkov. Kot je dejala na novinarski konferenci v Ženevi, je potrebno sodelujoče v testiranju za morebitne stranske učinke spremljati še dva meseca.

"Ostaja še veliko vprašanj", tako glede cepiva Moderne kot tudi cepiva konkurenčnega Pfizerja, ki se je v poskusnem kliničnem testiranju prav tako izkazal za zelo učinkovitega, je še dejala Swaminathanova. Potrebno je vedeti, kako dolgo ta cepiva ščitijo pred novim koronavirusom, v kolikšni meri preprečujejo težje oblike covida-19 in kakšen vpliv imajo na starejše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je v odzivu dejal, da gre za dobre novice, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi porasta novih okužb v številnih državah.

V ZDA sta se prek Twitterja odzvala tako novoizvoljeni predsednik Joe Biden kot sedanji predsednik ZDA Donald Trump. Biden je novico pospremil z besedami, da vzbuja upanje, a hkrati pozval k nadaljnjemu spoštovanju zaščitnih ukrepov, kot sta družbeno distanciranje in nošnja zaščitnih mask.