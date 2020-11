Vlada še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije

Odlok začne veljati v sredo

© Borut Krajnc

Vlada je danes še za 30 dni podaljšala epidemijo covida-19, ki jo je razglasila z 19. oktobrom, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Odlok o podaljšanju epidemije začne veljati v sredo.

Iz Ukoma so sporočili, da se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom, ki močno presega normalno obolevnost. "Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije," so dodali.

Odlok, s katerim bo podaljšana razglasitev epidemije, bo tako veljal do 17. decembra.

Z današnjim dnem so ponovno, kot v spomladanskem valu epidemije, zaprla vrata nenujne trgovine, ustavil se je javni potniški promet. Že od konca prejšnjega tedna je prepovedano zbiranje ljudi razen družinskih članov. Vrtci so odprti le za nujne primere, pouk pa že drugi teden poteka na daljavo.

Kot je na popoldanski vladni novinarski konferenci spomnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, so razmere, v katerih smo se znašli, edinstvene. Soočamo se z virusom, ki ga nismo poznali, in ga, kot opozarjajo epidemiologi, še vedno spoznavamo.

"Dokler ne bomo imeli na voljo učinkovitega cepiva, je zamejevanje stikov ob doslednem upoštevanju samozaščitnih ukrepov, tudi na javnih mestih, edina pot za preprečevanje najslabšega scenarija, ki se je številnim državam, tudi Italiji, zgodil v prvem valu," je pojasnil Kacin.

Po njegovih besedah se zavedajo, da epidemija traja že nekaj časa, to pa vpliva na naš vsakdan, na naše počutje in odnose. "A v trenutnih okoliščinah je ključnega pomena, da stopimo skupaj, da ravnamo odgovorno, zrelo in solidarno. Le tako bomo lahko obrnili krivuljo širjenja virusa navzdol," je še poudaril.