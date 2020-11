Socialne razlike med študenti

V spomin na nacistično okupacijo študentskih domov praške univerze leta 1939 in študentske demonstracije danes obeležujemo mednarodni dan študentov

© Wikimedia Commons

V spomin na nacistično okupacijo študentskih domov praške univerze leta 1939 in študentske demonstracije danes obeležujemo mednarodni dan študentov, ki ga je razglasil mednarodni študentski svet v Londonu leta 1941. Sčasoma je ta dan postal simbol za študentska prizadevanja po vsem svetu. V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) tokrat opozarjajo, da bodo ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa še bolj poglobili socialne razlike med študenti.

V ŠOS se že leta borijo za gradnjo novih študentskih domov in prevetritev štipendijske politike, je za STA povedal njen predsednik Klemen Peran. "Prav šibka socialna podpora v obliki prenizkih državnih štipendij je v kombinaciji z neustreznimi ukrepi ob omejitvi gibanja in zmanjšanju obsega študentskega dela najbolj prizadela socialno ogrožene študente oz. tiste, ki si morajo študij sami plačevati, študentske družine ter tiste, ki morajo zaradi neustrezne socialne in zaposlovalne politike pomagati staršem, da preživijo družino," je pojasnil.

Ob tem je omenil predlog ukrepa glede subvencioniranja javnega potniškega prometa v zakonu o prevozih v cestnem prometu, ki je v javni obravnavi in ki za dijake in študente predlaga uvedbo teh tudi v poletnih mesecih. "To bi bil napredek, če ne bi te bile v preteklih letih zanje brezplačne," pravi Peran. Za razliko od upokojencev, ki jim je omogočen brezplačen potniški promet, je treba od dijakov in študentov ter njihovih družin iztisniti še nekaj dodatnih evrov, namesto da bi mlade spodbujali k izobraževanju, je prepričan predsednik krovne študentske organizacije.

Zato v ŠOS znova opozarjajo, da bo nadaljnje zanemarjanje predvsem socialnih politik za študente pogubno, saj bodo mladi raje kot študij izbrali zaposlitev, s čimer se bo pričela negativna spirala razvoja slovenske družbe. Vlado ob tem dnevu pozivajo k investiciji v mlade, v izobraževanje in s tem v prihodnost Slovenije, je še dodal Peran.

Tudi v Zavodu Nefiks ob mednarodnem dnevu študentov naslavljajo problematiko razkoraka med znanji, ki jih nudi izobraževalni sistem, in potrebami gospodarstva. Ob povečanju deleža visoko izobraženih v državah EU prihaja do vse večjega neujemanja stopnje ali področja izobrazbe s poklicem oziroma z zahtevami delovnega mesta. Tudi v Sloveniji je ta razkorak, kot so poudarili v izjavi za javnost, vedno bolj opazen.

V zavodu tudi v letu 2021 pripravljajo karierni dan pod geslom Prihodnost je v povezovanju, da bi mladi na njem odkrili svoje talente ter jih povezali z aktualnimi potrebami na trgu dela. Poleg tega organizirajo tudi karierne klube, ki mladim pomagajo pri odkrivanju lastnih kariernih potencialov, razvijanju kompetenc in spoznavanju trga dela in priložnostih, ki jih ta nudi.