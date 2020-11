Trumpov boj proti Bidnovi zmagi doslej neuspešen

Porazi in umik odvetnikov, ki ne vidijo možnosti za uspeh

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Predsedniška kampanja Donalda Trumpa še naprej vztraja pri tožbah proti izidu splošnih volitev 3. novembra, vendar doživlja le poraze in umik odvetnikov, ki ne vidijo možnosti za uspeh. V Pensilvaniji so Trumpovi odvetniki odstopili od ključne zahteve v tožbi proti potrditvi izida volitev. Pred dnevi je Trumpovo kampanjo v tožbi zapustila ugledna odvetniška firma Porter Wright Morris & Arthur, nato so delo prevzeli lokalni odvetniki iz Pensilvanije.

V ponedeljek so se trije umaknili, razlogov za to pa niso navedli. Trumpova kampanja je sporočila, da gre za rutinsko zadevo, in naznanila, da njihovo delo prevzema odvetnik Marc Scaringi, Trumpov aktivist in član kampanje iz leta 2016 ter radijski voditel, ki je leta 2012 neuspešno kandidiral za senat. Kampanja je tudi sporočila, da postopek vodi Trumpov odvetnik Rudy Giuliani skupaj z lokalnimi odvetniki Pensilvanije.

Gre za tožbo, ki je bila vložena na zveznem sodišču 9. novembra potem, ko Trumpova kampanja ni uspela na državnih sodiščih. V tožbi so najprej zahtevali, da sodišče zavrže kar 690.000 glasovnic po pošti, ker da na voliščih niso pustili opazovalcev Trumpove kampanje. Na državnih sodiščih je ta trditev padla, zato so od te zahteve odstopili in tožbo spremenili.

Še vedno želijo preprečiti potrditev volilnih izidov v Pensilvaniji, kjer je demokrat Joe Biden premagal Trumpa s prednostjo 69.000 glasov. To utemeljujejo s tem, da so v nekaterih demokratskih okrožjih volivcem, ki so volili po pošti, omogočili popravek tehničnih napak in pomanjkljivosti.

Glasovnice so morale priti v dveh kuvertah in s podpisom, nekateri volivci pa so na drugo varnostno kuverto pozabili ali pa so se pozabili podpisati. Volilni uradniki so stopili z njimi v stik in jim dali možnost, da napako popravijo.

Takih glasovnic naj bi bilo zelo malo in na izid ne bodo vplivale. Demokrati trdijo, da volilni zakon Pensilvanije to omogoča in sprašujejo republikance, zakaj tega niso storili tudi sami v svojih okrožjih, če velja načelo, da je potrebno prešteti vsak zakonit glas. Tožba je v Williamsportu in zvezni sodnik bo o tem odločal danes.

Državno prizivno sodišče Michigana je v ponedeljek soglasno zavrnilo tožbo Trumpove kampanje za razveljavitev glasovnic iz Detroita in potrdilo odločitev sodnika prve stopnje, ki je razsodil, da obtožbe o prevari niso verodostojne.

Konservativna skupina True the Vote, ki je prejšnji teden na zveznem sodišču v Houstonu vložila tožbo proti izidom volitev v Pensilvaniji, Georgii, Wisconsinu in Michiganu, je v ponedeljek brez obrazložitve tožbo opustila. Analitiki menijo, da zato, ker z zavajanjem na sodišču tvegajo posledice.

Doslej še niso predložili nobenega kredibilnega dokaza o kakšnih večjih volilnih prevarah ali napakah. Bilo je nekaj napak in pomanjkljivosti, vendar na obeh straneh.