Slovenija se pridružuje globalni akciji za odpravo raka materničnega vratu

Države bodo zavezanost akciji izrazile z osvetlitvijo vsaj ene svoje kulturne znamenitosti s turkizno barvo, ki simbolizira to bolezen

Slovenija se bo danes pridružila akciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za odpravo raka materničnega vratu. Države bodo zavezanost akciji izrazile z osvetlitvijo vsaj ene svoje kulturne znamenitosti s turkizno barvo, ki simbolizira to bolezen. V Sloveniji bosta zvečer turkizno osvetljena Blejski grad in Mesarski most v Ljubljani.

Da bi dosegli odpravo raka materničnega vratu, je WHO pozvala vse države sveta, naj v naslednjem desetletju dosežejo 90-odstotno precepljenost proti humanim papilomavirusom (HPV) in 70-odstotno pregledanost žensk v presejalnem programu, ki jo je Slovenija s programom Zora že dosegla, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cilj akcije pod okriljem WHO je tudi, da bi bilo 90 odstotkov žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu deležnih ustreznega zdravljenja, kar je naša država prav tako že dosegla. Zaradi teh izjemnih rezultatov bi lahko po navedbah NIJZ Slovenija postala ena prvih evropskih držav, ki bi ji uspelo odpraviti rak materničnega vratu.

Nacionalni presejalni program Zora poteka od leta 2003. "V preteklosti je bilo breme raka materničnega vratu v Sloveniji med največjimi v Evropi, v zadnjih letih pa se Slovenija z incidenčno stopnjo okoli sedem na 100.000 žensk in umrljivostjo dve na 100.000 žensk uvršča med države z najmanjšim bremenom tega raka," so poudarili na NIJZ.

Cilj akcije pod okriljem WHO je tudi, da bi bilo 90 odstotkov žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu deležnih ustreznega zdravljenja, kar je naša država prav tako že dosegla. Zaradi teh izjemnih rezultatov bi lahko po navedbah NIJZ Slovenija postala ena prvih evropskih držav, ki bi ji uspelo odpraviti rak materničnega vratu.

Pri ženskah, ki redno hodijo na presejalne preglede, je kar od 70 do 90 odstotkov manjša verjetnost, da bodo zbolele za rakom materničnega vratu, so pojasnili na NIJZ. Enako velja za ženske, ki so bile cepljene proti HPV še pred prvo okužbo.

Okužba s HPV je sicer največkrat prehodna in mine brez večjih posledic, v nekaterih primerih pa je dolgotrajna in lahko povzroči nastanek genitalnih bradavic, predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu, zunanjega spolovila in zadnjika ter ustno-žrelnega prostora pri obeh spolih.

Učinkovita zaščita pred boleznimi zaradi okužbe s HPV je cepljenje tako deklic kot dečkov, najbolje pred začetkom spolne aktivnosti. Za dekleta v šestem razredu osnovne šole je cepljenje priporočeno in brezplačno v okviru nacionalnega programa cepljenja.

Dekleta, ki so cepljenje proti HPV v šestem razredu zamudila in so rojena leta 1998 ali kasneje, se lahko brezplačno cepijo pri osebnem zdravniku. Cepljenje priporočajo tudi fantom, moškim, starejšim dekletom in ženskam, a je zanje to samoplačniško. Cepljenje se priporoča predvsem ženskam, ki so že imele predrakave spremembe ali raka zaradi okužbe s HPV.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana bo danes virtualno potekal tudi tradicionalni, že deseti izobraževalni dan presejalnega programa Zora. Od uvedbe tega programa Slovenija beleži kar 50-odstotni upad števila novih primerov bolnic z rakom materničnega vratu in se tako uvršča med evropske države z nizko pojavnostjo tega raka.