Porast zločinov iz sovraštva

© Wikimedia Commons

Lani so v ZDA zabeležili 7314 zločinov iz sovraštva, od tega tudi 51 umorov, kar je največ, odkar so v 90. letih prejšnjega stoletja začeli voditi tovrstno statistiko, je v ponedeljek sporočil ameriški zvezni preiskovalni urad FBI. FBI zločine iz sovraštva opredeljuje kot tiste, ki jih motivira nestrpnost do sočloveka zaradi rase, vere, spolne opredelitve in podobno.

Zločini iz sovraštva zaradi vere so se lani v primerjavi z letom 2019 povečali za sedem odstotkov. Lani so zabeležili 953 napadov na Jude, medtem ko so jih v letu 2018 zabeležili 835.

Število rasističnih napadov na temnopolte se je zmanjšalo s 1943 na 1930, število napadov na Američane latinsko-ameriškega izvora pa se je povečalo, in sicer s 485 napadov v letu 2018 na 527 napadov lani. Napadov iz sovraštva zaradi spolne usmeritve lani ni bilo več kot leta 2018, izjema so napadi na homoseksualce, ki so jih lani zabeležili 527 oziroma 20 več kot leto prej.

Napadov iz sovraštva je v ZDA po ocenah analitikov veliko več, saj pri izdelavi poročila FBI o zločinih iz sovraštva sodeluje s svojimi podatki le 2172 od skupaj 15.000 policijskih agencij v ZDA. Velika večina zločinov iz sovraštva ne vodi posebej, ampak so skupaj v statistiki drugih umorov, posilstev, pretepov in napadov.