Cepiti se ne namerava več kot polovica anketirancev na Hrvaškem

Javnomnenjska raziskava

© Christian Emmer / CC

Hrvaška vlada je naročila cepivo proti covidu-19 za najmanj polovico od približno štirih milijonov prebivalcev, a zanimanja za cepljenje ni veliko, kaže raziskava, ki jo je objavila komercialna televizija RTL. Zagotovo se namerava cepiti 13 odstotkov vprašanih, verjetno pa 30 odstotkov. Med 43 odstotki, ki se nameravajo cepiti, se jih bo največ cepilo zaradi odgovornosti do sodržavljanov in dejstva, da večje število cepljenih ljudi omejuje širjenje okužbe.

V pričakovanju prvih odmerkov cepiva na Hrvaškem rezultati javnomnenjske raziskave ne bodo všeč tistim, ki si prizadevajo za cepljenje prebivalstva, je izpostavila televizija RTL.

Da se verjetno ne bo cepilo, je odgovorilo 36 odstotkov vprašanih, zagotovo pa se jih ne bo cepilo 21 odstotkov, kar pomeni, da se ne namerava cepiti 57 odstotkov anketirancev, sklepa RTL.

Večina tistih, ki se ne želijo cepiti, zavrača cepljenje, ker ne verjamejo, da je varno, bojijo pa se tudi stranskih učinkov. Vsak tretji nasprotnik cepljenja meni, da cepiva nasploh niso varna in lahko pustijo dolgotrajne posledice za zdravje ljudi.

Tretjina vprašanih pa meni, da niso v rizični skupini ter da cepiva ne potrebujejo. Približno četrtina jih je dejala, da jih cepljenje ne bo obvarovalo pred okužbo, ker virus nenehno mutira.

Večina tistih, ki se ne želijo cepiti, zavrača cepljenje, ker ne verjamejo, da je varno, bojijo pa se tudi stranskih učinkov. Vsak tretji nasprotnik cepljenja meni, da cepiva nasploh niso varna in lahko pustijo dolgotrajne posledice za zdravje ljudi.

RTL poudarja, da bo cepljenje proti covidu-19 prostovoljno in brezplačno za prednostne skupine ljudi, kot so zdravstveni delavci ter kronični in onkološki bolniki. Potem bo sledilo cepljenje preostalih prebivalcev.

Raziskavo, ki jo je na 523 anketirancev izvedla agencija Valicon, so objavili v ponedeljek zvečer. Statistična napaka raziskave znaša 4,3 odstotke.