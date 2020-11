Svetovni dan nedonošenčkov

Letos poteka pod geslom Skupaj za prezgodaj rojene dojenčke - Skrb za prihodnost

© Uroš Abram

Danes je svetovni dan prezgodaj rojenih otrok oz. nedonošenčkov, ko različne organizacije in posamezniki po vsem svetu opozarjajo, da je skoraj desetina otrok rojenih prezgodaj, je zapisano na spletni strani Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Letos poteka pod geslom Skupaj za prezgodaj rojene dojenčke - Skrb za prihodnost.

Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok obeležujemo od leta 2008, namenjen pa je globalnemu ozaveščanju o izzivih in bremenu prezgodnjega rojstva. Pobudo za ta dan so najprej dale evropske organizacije staršev, združene v Evropsko fundacijo za skrb za novorojenčke (EFCNI), katere član je tudi Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Pri tem sta jih podprli tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Unicef, so zapisali v društvu.

V zadnjih letih na ta dan posamezniki in organizacije iz več kot 100 držav združijo moči in z različnimi aktivnostmi ter dogodki opozarjajo, da je po vsem svetu skoraj desetina otrok rojenih prezgodaj in da ti otroci in njihove družine zaslužijo pozornost in pomoč.

Razpoznavni znak dneva nedonošenčkov so drobne vijoličaste nogavičke, obešene na vrvici skupaj z velikimi belimi nogavicami. Vijolična barva pri tem ponazarja izjemnost in občutljivost najmanjših rojenih otrok, so pojasnili. Mestna občina Ljubljana bo tako danes v podporo svetovnemu dnevu prezgodaj rojenih otrok osvetlila Ljubljanski grad v vijoličasti barvi.

Danes ob 11. uri je pred Ginekološko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana potekal poseben dogodek, na katerem so spregovorili vodja enote intenzivne nege in terapije novorojenčkov Lilijana Kornhauser Cerar, predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok Ivan Vidmar in Mojca Ifko Pinosa, mama nedonošenčka s sinom Aljošo.

Predstavili so tudi vozilo, namenjeno prevozu novorojenčkov, in organizacijo transportov, ki poteka v organizaciji kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok.

