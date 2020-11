Po tvitih so zdaj tu še fliti

Novost na Twitterju

© Pikrepo.com

Podobno kot že druga spletna družbena omrežja je tudi Twitter od danes uvedel možnost ustvarjanja objav, ki bodo po 24 urah izginile. Za razliko od tvitov teh objav ne bo možno deliti ali jih všečkati.

Novo funkcijo so poimenovali v angleščini fleets. Na "flite" bo možno odgovoriti le z zasebnim sporočilom, je pojasnil predstavnik Twitterja Kayvon Keykpour.

Funkcija je na voljo po celem svetu od včeraj. Pred tem so jo testirali v Braziliji, Italiji, Indiji in Južni Koreji. Bolje se je flitanje obneslo predvsem pri uporabnikih, ki so na Twitterju novi oz. tvitajo redkeje.

Funkcijo objav, ki izginejo po določenem času, je med prvimi uporabilo omrežje Snapchat. Dandanes t. i. zgodbe omogočajo že skoraj vsa družabna omrežja.

wDR5AOputxg