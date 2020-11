ZDA naznanile zmanjšanje vojaških enot v Afganistanu in Iraku

Sedanjih 4500 vojakov v Afganistanu bodo zmanjšali na 2500, v Iraku pa s 3000 na 2500

Vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Christopher Miller je naznanil, da bodo ZDA do konca mandata predsednika Donalda Trumpa zmanjšale število vojakov v Afganistanu in Iraku. Sedanjih 4500 vojakov v Afganistanu bodo zmanjšali na 2500, v Iraku pa s 3000 na 2500. Medtem je bilo veleposlaništvo ZDA v Bagdadu danes tarča raketnega napada.

Miller je zagotovil, da bodo ZDA ostale pripravljene na odgovor, če bi se razmere poslabšale. Na vprašanja ni odgovarjal.

Prav na dan najave ameriškega umika iz Iraka je bilo veleposlaništvo ZDA v iraški prestolnici tarča raketnega napada. Protiraketni sistem naj bi po navedbah tujih tiskovnih agencij prestregel štiri rakete. Gre za prvi tovrsten napad po premirju, v katerega so proiranske frakcije privolile prejšnji mesec.

Zmanjšanje števila vojakov v Iraku in Afganistanu je kompromis med Trumpovo željo o popolnem umiku in izpolnitvijo predvolilne obljube in mnenjem vojaških poveljnikov ZDA ter kongresnih republikancev, ki so bili proti prenaglemu umiku.

Trump je sicer zatrjeval, da se ne bo oziral na datume in bo umaknil vojake, ko bodo dovoljevale razmere na terenu, vendar se zaveda, da bo moral 20. januarja 2021 oditi s položaja in časa za izpolnitev predvolilne obljube ni veliko.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Robert O'Brien je dejal, da predsednik drži besedo, ki jo je dal Američanom, in do maja naj bi se iz Afganistana in Iraka vrnili vsi ameriški vojaki. To sicer ne bo več odvisno od Trumpa, ampak od novoizvoljenega predsednika ZDA Joa Bidna.

AD2a0vXxCB8