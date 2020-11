Cerkev v Sloveniji z novimi smernicami za zaščito žrtev spolnih zlorab

Pravilnik o delovanju sklada določa, da se žrtvam oz. domnevnim žrtvam zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je sprejela nove smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Delovati je začel tudi sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab, ki ga je SŠK ustanovila januarja letos. Pravilnik o delovanju sklada določa, da se žrtvam oz. domnevnim žrtvam zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.

Pogoji za koriščenje pomoči so, da nalog zanjo izda psiholog ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih, ki deluje pri SŠK, izdan račun terapevta in podpisana izjava žrtve, da koriščenje sredstev iz sklada ne prejudicira pravnih učinkov na cerkveno ali civilno-pravne kazenske in odškodninske postopke.

Nove smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pa natančneje določajo postopke obravnav prijav ali zaznav spolnih zlorab. Med drugim določajo, da je vsak klerik oziroma redovnik dolžan vsakič, ko izve ali ima utemeljene razloge za to, da verjame, da je prišlo do zlorabe, to prijaviti nadrejenemu.

Pravilnik določa, da so člani ekspertne skupine in strokovni sodelavci, ki bodo nudili pomoč žrtvi, dolžni varovati tajnost osebnih podatkov in identiteto vseh vpletenih ter da denar za kritje terapije skladu krije škofija kraja, v kateri biva žrtev.

Prav tako je verski uslužbenec "vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem verske dejavnosti", dolžan naznaniti centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu. Pri preiskovanju naznanjene spolne zlorabe je dolžan tudi ves čas dejavno sodelovati, je zapisano.

Katoliška cerkev v Sloveniji je prve smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani verskih uslužbencev sprejela leta 2006, posodobila pa jih je leta 2014. Zdaj je izdala nove, zajete pa so tudi dosedanje izkušnje obravnave spolnih zlorab, delo ekspertne skupine in dopolnjena zakonodaja Svetega sedeža za to področje, so sporočili s SŠK.