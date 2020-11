Diskriminacija pri zavrnitvi prevoza s taksijem

Obravnava primera pri Zagovorniku načela enakosti

© Wikimedia Commons

Zagovornik načela enakosti je pri obravnavi prijave, ki jo je prejel decembra lani, glede zavrnitve prevoza s taksijem ugotovil neposredno diskriminacijo strank na podlagi rase in narodnosti. Zagovornik je predlagal uvedbo prekrškovnega postopka, za izvajalce taksi prevozov pa priporoča podpis izjave, da bodo spoštovali načela enake obravnave.

Po pogrebu na ljubljanskem pokopališču Žale je skupina udeležencev pogrebne slovesnosti potrebovala prevoz do središča Ljubljane. V njihovem imenu je oseba, ki je bila takrat z njimi, poklicala taksi službo in se dogovorila, da bosta ponje napoteni dve vozili.

Taksija sta na izhodišče prišla ločeno. Najprej je prevoz zavrnil prvi voznik, ki je na zaslišanju pri zagovorniku načela enakosti pojasnil, da se je tako odločil, ker so se mu zdele osebe "sumljive, saj so bile temnejše polti". Bilo naj bi ga strah, ni si želel potencialnih težav s policijo.

Prevoz oseb je zavrnil tudi drugi taksist, in sicer zato, ker da je že takoj ob prihodu na izhodišče prevoza vedel, da so stranke migranti, v preteklosti pa naj bi imel slabe izkušnje s tujci, predvsem migranti, težave naj bi imel zaradi prevoza tujcev tudi s policijo. Zato je centralo taksi službe obvestil, da strank ne bo peljal.

Oseba, ki je spremljal skupino, je nato poklicala drugo taksi podjetje, ki je prevoz izvedlo, so dogajanje opisali pri zagovorniku načela enakosti, od koder so danes posredovali njegove ugotovitve.

Zagovornik je v postopku med drugim ugotovil, da taksisti samovoljno odločajo o zavrnitvi prevoza. Če so stranke že zavrnili, se je to zgodilo, ko so bile te vidno umazane, opite ali ko taksisti v vozilu niso imeli primerne opreme za varno izvedbo prevoza, kot je denimo otroški sedež ali kletka za živali.

V obravnavanem primeru pa sta voznika prevoz strank zavrnila izključno zaradi barve njihove kože oziroma zaradi predsodka, da bosta s strankami imela težave, ker so temnejše polti, je ugotovil zagovornik načela enakosti. O ugotovljeni neposredni diskriminaciji je zagovornik obvestil tržni inšpektorat in mu predlagal uvedbo prekrškovnega postopka

Taksi službi pa je priporočil, naj sprejme interni akt o enaki obravnavi strank ne glede na njihove osebne okoliščine in naj vsakemu pogodbenemu izvajalcu ob začetku sodelovanja predloži v podpis izjavo o spoštovanju načel enake obravnave.

Vsaj enkrat letno naj za svoje zaposlene organizira usposabljanje o prepovedi diskriminacije in redno spremlja policijske postopke, v katerih bi bili izvajalci prevozov udeleženi zaradi osebnih okoliščin njihovih strank.

Za izboljšanje taksi storitev v Ljubljani pa je zagovornik načela enakosti ljubljanski občinski upravi priporočil, naj od taksi podjetij, ki jim podeli dovoljenje za izvajanje prevozov, zahteva uresničevanje načel enakega obravnavanja. Podpišejo naj izjavo, da bodo njihovi izvajalci taksi prevozov dosledno skrbeli za spoštovanje načel enake obravnave.