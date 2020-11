Četrtino eksplicitnih fotografij naredijo otroci sami

Svet Evrope je ob današnjem evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo opozoril na tveganja pri fotografiranju in snemanju

© Pikrepo.com

Svet Evrope je ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki ga obeležujemo danes, posebej opozoril na tveganja pri fotografiranju in snemanju. Četrtino eksplicitnih slik naredijo otroci sami. Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić je ob tem opozorila, da otroci slabo poznajo tveganja.

Temna stran vedno bolj razširjenega fotografiranja je širjenje fotografij in posnetkov otrok s spolno vsebino, je za STA poudarila generalna sekretarka. Podatki Europola iz leta 2018 kažejo, da je eno izmed štirih eksplicitnih fotografij, ki prikazuje spolno zlorabo otrok in kroži po spletu, ustvaril otrok. Starost otrok se znižuje.

Pejčinović Burić je opozorila, da otroci fotografije ustvarijo, ne da bi pomislili, da jim lahko te slike nekoč uidejo izpod nadzora. Poudarila je, da otroci zelo slabo poznajo tveganja, ki so jim izpostavljeni. "Ko so slike in videoposnetki objavljeni na spletu, jih je zelo težko popolnoma izbrisati. Otroci lahko hitro padejo v pasti storilcev, ki nato otroke prosijo za dodatne fotografije ali posnetke," je izpostavila.

Ukrepi za zajezite epidemije covida-19, še povečujejo tveganja. Otroci se namreč več kot prej igrajo in klepetajo na spletu. To daje storilcem več možnosti za kontakt z otroki prek elektronske pošte ali družbenih omrežji, je opozorila.

Problematiko ustvarjanja in pošiljanja fotografij ali videov s spolno vsebino med otroci pa je letos naslovil tudi komite, ki bdi nad izvajanjem Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem. Tudi v komiteju so poudarili, da ko otroci ustvarijo, prejemajo ali delijo fotografije ali videoposnetke sebe s spolno vsebino zasebno (t. i. sexting), to ne more biti dojeto kot otroška pornografija.

Poudarila pa je tudi pomen kazenskega pregona spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab. "Brez dvoma bi morala biti prisila otrok, da posnamejo eksplicitne fotografije ali videoposnetke, opredeljena kot kaznivo dejanje," meni Pejčinović Burićeva. Po njenem mnenju se je treba kazenskemu pregonu izogniti, ko otroci ali najstniki pošiljajo svoje eksplicitne fotografije v zasebne namene. Bolje je, da jim pomagajo specializirani strokovnjaki, saj so pogosto žrtev manipulacije ali prisile.

Predsedujoča komiteju Christel De Craim svetuje otrokom in mladostnikom, naj se pred deljenjem tovrstne vsebine vprašajo ali res poznajo osebo, ki ji pošiljajo vsebino, ter ali ji zaupajo. Odgovorijo naj tudi na vprašanje, ali se resnično želijo izpostaviti na ta način. Razmislijo pa naj tudi o tem, ali gre resnično za zaseben pogovor.

Pred letošnjim evropskim dnevom za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo pa so Slovenija, Andora, Belgija, Luksemburg, Monako ter San Marino podpisale skupno izjavo o preprečevanju tveganega vedenja otrok in mladostnikov, ki ustvarjajo eksplicitne fotografije.

Poudarili so, da lahko otroci in mladostniki na spletu izpostavijo sebe z objavo eksplicitnih fotografij, ne da bi se zavedali nevarnosti, kot so izsiljevanje, ustrahovanje ali manipuliranje. Izpostavili so, da je nujno nenehno izobraževanje tako mladih kot odraslih. Tudi starši morajo namreč poznati nevarnosti, da bodo lahko zaščitili otroke. Zapisali so še, da si želijo, da bi to konvencijo ratificirale vse države.