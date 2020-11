Gantar: »Janševo pismo nas postavlja med problematične države, kamor nikoli nismo sodili«

Minister opozarja, da pismo predsednika vlade voditeljem EU ne koristi interesom Slovenije in zahteva resno razpravo

Današnji zapis ministra za zdravje RS

Začasni zastopnik koalicijske stranke DeSUS in minister za zdravje Tomaž Gantar je danes sporočil, da torkovo pismo predsednika vlade Janeza Janše evropskim voditeljem o vladavini prava "zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili". Zahteval je resno razpravo.

"EU se sooča z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo po 2. svetovni vojni, enotnost držav članic je bistvenega pomena. Pismo predsednika vlade evropskim voditeljem zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili. To terja resno razpravo," je na Twitterju zapisal Gantar.

Janša se je v pismu, med drugim naslovljenem na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o svežnju za spopad z epidemijo. Ocenjuje, da nedavni dogovor med svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava spodkopava julijski dogovor.

Opozoril je, da danes številni mediji in nekatere politične skupne v Evropskem parlamentu odkrito grozijo z uporabo instrumenta, napačno poimenovanega 'vladavina prava', da bi z večinskim glasovanjem disciplinirali posamezne države članice.

Slovenski premier je s pismom posredno podprl Madžarsko in Poljsko, ki sta v ponedeljek na ravni veleposlanikov članic pri EU blokirali ključna dela svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, tj. sklep o lastnih virih in potrditev uredbe o večletnem proračunu. Razlog je njuno nasprotovanje uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki so jo članice v ponedeljek potrdile s kvalificirano večino.