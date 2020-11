Mesec: »Janši je za interese in ugled Slovenije in njenih prebivalcev popolnoma vseeno«

Koordinator Levice je poudaril, da je za Janeza Janšo zunanja politika prilizovanje in vračanje uslug svojim političnim botrom na skrajni desnici: "Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu in Kaczynskemu"

Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek na skupni tiskovni konferenci 5. oktobra letos

© Borut Krajnc

Koordinator opozicijske stranke Levica Luka Mesec je danes poudaril, da je premier Janez Janša s svojim torkovim pismom (PREBERITE PISMO) o vladavini prava, namenjenim evropskim voditeljem, "že drugič v dveh tednih pokazal, da mu je za interese in ugled Slovenije in njenih prebivalcev popolnoma vseeno", so sporočili iz stranke.

"Že drugič v dveh tednih je Janša pokazal, da mu je za interese in ugled Slovenije in njenih prebivalcev popolnoma vseeno, zanj je zunanja politika prilizovanje in vračanje uslug svojim političnim botrom na skrajni desnici. Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu in Kaczynskemu," je dejal Mesec. Gre za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, madžarskega premierja Viktorja Orbana in vodjo poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega.

S pismom je Janša po besedah koordinatorja Levice podprl vladi Poljske in Madžarske, ki grozita, da bosta z vetom blokirali evropski sklad za okrevanje in odpornost ter nov večletni finančni načrt, če bo EU izplačevanje teh sredstev pogojevala s spoštovanjem načel pravne države in ločitve oblasti.

"Ob tem pa je ponovno pljunil po ugledu Slovenije v svetu, saj je v pismu zapisal tudi, da so bile volitve leta 2014 v Sloveniji 'ukradene'. Da gre ponovno za provokacijo, ob kateri mu ni mar za ugled Slovenije, govori že dejstvo, da Janša danes koalicijo sestavlja s stranko, ki ji očita, da je volitve pred šestimi leti ukradla - SMC."



Luka Mesec,

Levica

"S tem je Janša stopil tako proti interesom Slovenije, ki v krizi krvavo potrebuje evropsko pomoč, kot celotne EU. Zavoljo vračanja uslug Orbanu, ki mu med drugim financira medijsko omrežje v Sloveniji, je Janša očitno pripravljen na kocko postavljati tudi dostop do 10 milijard evropskega denarja, za katere se je poleti hvalil, da jih je 'izboril'," je sporočil Mesec.

Janša se je v torkovem pismu zavzel za vrnitev k dogovoru o svežnju za spopad s pandemijo covida-19 z julijskega vrha EU. Ocenjuje, da nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava spodkopava julijski dogovor.