Žan Mahnič in bele ženske 

Državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič je na Twitterju poskrbel za nov eksces

Je Žan Mahnič rasist? Državni sekretar za nacionalno varnost, nikoli obrzdanega jezika in dejanj, je na Twitterju poskrbel za novo ekscesnost, navduševal se je nad propagandističnimi izdelki belih supremacistov – tistih, ki verjamejo, da je bela koža znamenje prave rase.

Vsa raznolikost Evrope

Njegov retvit predstavnikov slovenske (in tuje) skrajne desnice ni nič novega, navdušenje nad pripadniki Generacije identitete in rumenimi neonacisti že doslej nikoli ni niti malo skrival. Ampak tokrat njegovega dejanja mediji, utrujeni ali morda misleč, da ni potrebe, niso želeli opaziti, celo politika ne, z dvema večjima izjemoma na obeh straneh.

Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon je energično zapisala, da zahteva odstop, praktično edino novinarsko zgodbo o tem pa je v prispevku na POP TV prispeval Anže Božič.

Fajonova je objavo fotografije štiri deklet »prave polti«, ob katerih je zapisan stavek »To je vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi«, pospremila z mnenjem, da rasizem, seksizem in šovinizem državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade nista nastopila prvič, zato pričakuje Mahničev odstop. Zelo močna politična zahteva zaenkrat ni nekaj, čemur bi se dovolj izraženo priključili drugi politiki, še manj mediji, vendar dovolj, da je to izkoristil Mahnič za primitiven, osebno žaljiv napad nanjo: "Draga @tfajon, ne se jezit name in ne bodi slabe volje, če te ni na sliki. Obrni se na profil z direktnim sporočilom."

Mahnič prostaško nad predsednico SD

Zanikati rasizem ali ne

No, neka razlika med rasističnimi idejami v politični kulturi obstaja, naj jo pojasnim. Ko so Trumpu pred leti očitali, da je rasist, ker je za zaprtimi vrati s kongresniki o ureditvi problema priseljevanja afriške države in Haiti označil za »usrane luknje«, je kaj takšnega odločno zanikal: »Nisem rasist. Sem najmanj rasistična oseba, s katero boste kdajkoli imeli intervju«.

Seveda so rasisti, ksenofobi, seksisti in nestrpneži vseh vrst že od nekdaj navajeni tajiti svoje početje. Pri nas se nekateri več ne trudijo z demantiji in tudi za njih velja, da bodo svoj nacionalizem, šovinizem in rasizem mimikretizirali v zagovor tradicionalnih načel, obrambo svoje kulture in Evrope v celoti. Kje smo že prebrali takšne poudarke? V manifestu Generacije identitete, ki ga je natisnila založba SDS, še svežega ga je Mahnič z veseljem prinesel v parlament in se z njim slikal.

Mahničev osebni izvod

Novinarski prispevek na POP TV

Vendar sekretarjeve naklonjenosti supremacizmu tokrat mediji niso problematizirali. Pred časom smo se pogovarjali o sposojeni naslovnici Demokracije, na kateri so roke temnopoltih moških, ki se stegujejo in grabijo po belopolti ženski. Pod njo je naslov: »Z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev«, več kot očiten primer rasistične in ksenofobne govorice.

Glede na to, da so se mediji odrekli prvemu delu novinarske zgodbe, so morali izpustiti tudi nadaljevanje. Ko je državni sekretar zaslutil, da POP TV objavlja prispevek, saj je prejel vprašanja novinarja Božiča, je odgovor zapakiral v provokacijo na tviterju: objavil je zajem zaslona prejetega vprašanja, v katerem je povprašan za komentar, nato pa še svoj izmikajoč odgovor. Najbrž novinar ni računal, da bo državni sekretar storil kaj takšnega, še manj pa je slutil, da bo razglašen za piarovca Damijanovega KUL-a, opozicijske alternative: »Greste stavit, da PR-ovec #KUL @AnzeBozic ne bo objavil mojega celotnega odziva?«

Mahničeva provokacija novinarja

Raje o Damijanu kot o svojem rasizmu

In kakšen je bil Mahničev odziv? V njem bolj mimogrede odgovarja na izziv, postreže pa z očitkom in poskusom zastranitve: POP TV bi morala po njegovem objaviti Damijanov tvit, v katerem je bivšo kmetijsko ministrico pospremil s primero, da bo s političnega prizorišča odšla »kot kurba s plesa«, iz česar menda po analogiji sledi, da POP TV podpira seksizem in šovinizem.

Nato je prešel na vsebinski odgovor in dodal dva kratka stavka: da Evropo sestavlja raznolikost, ki jo »predstavlja več narodov«, s čimer je kajpak zvito definiral svoj pogled, potencialno še vedno v pojmovnem obsega tistega, kar bi suvereno zagovarjal vsak rasist, in dodal, da raznolikost ni v uvozu ilegalnih migrantov – kdo to meni, pa »ima problem«, imenovan rasizem. Poanto ni težko razumeti, aludiral je na prepričanja ti. reverznega rasizma, na »beli rasizem«, ki ga menda doživljajo belopolti kot domnevne žrtve drugih ras.

Državni sekretar za nacionalno varnost perfidno sprevrača očitek o lastnem rasizmu v očitek, da je dejansko sam žrtev rasizma: ni rabelj, ampak žrtev. Taktika, ki je drastično drugačna od prej opisanega Trumpovega zanikanja.

Bolezenski simptom te koalicije

V oddaji intervjuvana Ljubljančanka Kim Camara, povprašana po svojih občutkih ob takšnih objavah zaradi svoje temne polti, je opisala osebno izkušnjo, saj »v Sloveniji živi, dela, tudi pleza na Triglav in prek davkov plačuje javne funkcionarje, kot je Janšev državni sekretar«. Zanjo ni dvoma, da gre za rasizem: »Seveda je to neke vrste rasizem. Želel je povedati, da v Evropo spadajo samo belopolti in da druga rasa sem ne sodi. Seveda sem se počutila užaljeno. Živim v državi, v kateri sem odraščala.«

Druga komentirajoča oseba, Tanja Fajon, pa je še močneje nakazala sekretarjevo dejanje z opazko o sekretarju kot simptomu delovanja celotne vladajoče koalicije: »Žan Mahnič je predvsem bolezenski simptom vladajoče koalicije. Te nizkotne, žaljive, sovražne komunikacije. Najmanj je, da bi pričakovala njegov odstop, predvsem pa opravičilo.«

Kim Camara v prispevku POP TV

Če odmislimo, da je Božič želel predstaviti predsednika Pahorja kot odgovorno osebo, ki je ob včerajšnjem mednarodnem dnevu strpnosti nastopila s poudarkom, da lahko »z nestrpnim, celo sovražnim ravnanjem zelo prizadanemo druge ljudi in ranimo njihovo dostojanstvo«, pri čemer prav gotovo ni meril na Mahničev tvit, podobno pa se nikoli ni želel opredeliti do naslovnice Demokracije, prispevek vsebuje vse, kar od resnega novinarstva pričakujemo. Mimogrede, a kdo res verjame, da bomo kdaj izjemoma dočakali Pahorjevo obsodbo Mahničevih prepričanj?

Raje ne komentirajo

Pred kamero, smo slišali, sekretar ni želel stopiti, na izrecno vprašanje, kaj meni o taki nestrpnosti, pa je molčal tudi Janša. Računajoč, da bo padel v šikano z Mahničevo provokacijo, je novinar v svoj prispevek vpeljal tudi del o Damijanovem seksizmu in se do njega vrednostno opredelil: tega ne bi rabil storiti, a se je očitno želel izogniti kasnejšemu očitku. Končno sporočilo prispevka je bilo jasno naznačeno in izgovorjeno, a ostaja v dosedanji tematizaciji preveč osamljeno: »Odgovorna politika se torej mora pogovoriti o nestrpnosti. Namesto tega, da jo s takšnimi objavami še razpihuje in si s tem nabira lahke politične točke.«

