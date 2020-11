Janševa vlada slovenski državi povzroča nepopravljivo škodo

Izjava Koalicije ustavnega loka (KUL) ob pismu predsednika vlade Janeza Janše predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu

Jože P. Damijan, Koalicija ustavnega loka (KUL)

© Uroš Abram

V času, ko dnevno v Sloveniji umre po štirideset ljudi zaradi neobvladovanja epidemije Covid-19, predsednik vlade namesto interesom države in zaščiti življenj ljudi raje sledi ozkim strankarskim in celo osebnim interesom. Zaradi tega vsak dan dobesedno umirajo desetine ljudi, Slovenija pa se približuje tragičnemu vrhu držav z največjim deležem umrlih glede na število prebivalcev.

Na področju zunanje politike, ki jo je podredil zavestnemu hlapčevanju tujim interesom, Janez Janša s svojimi dejanji in izjavami nepopravljivo pelje Slovenijo stran od naše strateške pozicioniranosti med zahodno-evropske demokratične zaveznice vladavine prava, človekovih pravic in svobode medijev.

Treba je naravnost povedati: premier slovenske vlade sporoča celotni evropski javnosti, da se požvižga na mnenje Evropskega parlamenta. S tem dokazuje temeljno nerazumevanje delitve med izvršno in zakonodajno oblastjo – le da ga zdaj želi z domačega terena prenašati v evropsko areno.

Po sramotilnih tvitih ob ameriških predsedniških volitvah je to že drugi katastrofalen zdrs predsednika slovenske vlade v zadnjih dveh tednih. Zato ne gre za naključje, ampak za premišljeno premikanje temeljev slovenske zunanje politike. Že drugič v 14 dneh sta se morala ugled države in nacionalni interes umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom. Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu.

Z zadnjim pismom razkriva veliko odvisnost od severovzhodne sosede in višegrajskih »prijateljev«: dajati na evropskem parketu prednost zasebnim interesom pred strateškimi interesi in plebiscitarno potrjenimi vrednotami lastne države je enako izdaji. Problematizirati vladavino prava, ta temeljni gradnik evropske enotnosti, v resnici pomeni ogrožati Evropsko unijo in evropsko idejo samo. Brez vladavine prava namreč ni ne demokracije ne človekovih pravic, svobode, pravičnost in enakosti. Ni vrednot, ki so gradile evropsko sodelovanje in mir.

Predsednik vlade celo namiguje na izstop iz Evropske unije, če se ta ne bo odpovedala vrednoti vladavine prava. Za kaj takega predsednik slovenske vlade nima mandata. Predsednik vlade nam poskuša ukrasti državo: ta poskus izdaje in prodaje moramo preprečiti.

Glede na to, da piše tudi premierjema Nemčije in Portugalske, torej partnerjema v trojki predsedovanja Svetu EU, se moramo javno vprašati, ali s tem Janez Janša ne ogroža tudi temeljnih ciljev slovenskega predsedovanja, kakor so bili že potrjeni v vseh ključnih dokumentih slovenske zunanje politike.

Temu primeren mora biti tudi odziv slovenske politike in javnosti: popolna zavrnitev takšne politike in nezaupnica v Državnem zboru, saj vlada Janeza Janše slovenski državi, njenim strateškim interesom in njenim ljudem povzroča nepopravljivo škodo.