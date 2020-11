Počivalšek zaradi Janševega pisma o kraji volitev pomirja člane SMC

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v dolgem pismu članom svoje stranke izrazil željo, da se morajo vsi "nekoliko umiriti", saj zdaj "niso časi za pogrevanje strasti"

Zdravko Počivalšek, predsednik SMC

SMC v koaliciji deluje umirjeno in konstruktivno, je v pismu članstvu, ki ga je pridobila STA, ocenil predsednik SMC Zdravko Počivalšek. V luči pisma premierja Janeza Janše voditeljem EU o "vladavini prava" pa je Počivalšek izrazil željo, da bi se znali v Sloveniji "vsi nekoliko umiriti in si priznati, da zdaj niso časi za pogrevanje kakršnihkoli strasti".

Počivalšek je v pismu priznal, da je v koaliciji včasih potrebnega veliko napora, da uskladijo razlike v pogledih in sprejemajo odločitve, ki so dobre za vse. V SMC pri tem po njegovih besedah vodijo politiko dialoga in sodelovanja navkljub vsem razlikam, saj je nujno preseči ta "škodljivi razkol, ki duši našo družbo in politiko".

Naloge po njegovih navedbah niso enostavne in terjajo ogromno dela. "Prostora za to, kar navadno imenujemo politiziranje, je v primerjavi s prejšnjimi vladami, v katerih smo delovali, bistveno manj. A ga nekateri, vešči tega, seveda znajo izkoristiti," je navedel. Sam to obžaluje, saj jim takšna dejanja jemljejo čas in energijo za delo na vseh frontah boja z epidemijo.

Tudi zato je Počivalšek zaradi pisma, ki ga je Janša naslovil na kolege v Evropskem svetu, razočaran. Kot je opozoril, je Janša s povsem nepotrebnimi vložki svoje pismo kontaminiral do mere, da se danes še bolj razdvajamo.

Vladavina prava je po njegovih navedbah seveda temelj EU. Tudi razprava o tem, ali je vladavina prava tudi širše politično vprašanje, je po njegovem mnenju zagotovo pomembna. "Pa vendar je v tem trenutku bistveno nekaj drugega, to je spopad z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo našega časa," je zapisal.

Z nekaterimi poudarki premierja se Počivalšek sicer strinja. "Zagotovo je škodljivo, da se zaradi političnih razlik med članicami unije ogroža pomemben dogovor o tem, kako bomo skupaj poskrbeli za gospodarsko okrevanje po epidemiji. Zagotovo je napačno, da imajo evropski voditelji pogosto dvojna merila, ko presojajo dejanja različnih držav," meni Počivalšek.

Vendar pa to sporočilo v pismu ne pride do izraza, ker ga po pisanju prvaka SMC zasenčijo "nepotrebne izjave o ukradenih volitvah in drugih osebnih pogledih predsednika vlade". "Naj bo jasno: SMC je volitve 2014 zmagala pošteno na podlagi volje ljudi, ki so nam takrat zaupali vodenje države. Problematiziranje tega dejstva na mednarodnem parketu ne koristi ne interesom ne ugledu naše države," je poudaril.

Kot je dodal, razume osebno izkušnjo predsednika vlade, vendar meni, da ta ne bi smela preglasiti interesov države, ki jih je želel izpostaviti v svojem pismu in "bi tudi brez osebnih akcentov doseglo želeni namen, to je opozoriti evropske voditelje na zgodovinsko priložnost, da dokažejo smisel te skupnosti držav skozi neposredno in enakovredno pomoč vsem državam članicam".

Počivalškovo pismo spodaj objavljamo v celoti.

Spoštovane članice in člani Stranke modernega centra,

najprej želim izraziti upanje, da vas bo to pismo doseglo zdrave in da je tako tudi z vašimi najbližjimi.

Zadnji tedni so za vse nas velika preizkušnja. Pandemija načenja naš občutek varnosti in krepi negotov pogled na prihodnosti. Spreminja se marsikaj, tudi naš pogled na to, kaj v življenju zares šteje. Zdaj bolj kot kdaj koli vemo, kako pomembno je zdravje in kako pomembna je povezana skupnost.

Za oboje si v SMC močno prizadevamo.

V koaliciji zato ves čas delujemo zelo umirjeno in konstruktivno, ne ozirajoč se na dnevne spremembe temperature na političnem parketu, saj še iz mandata vlade, ki smo jo vodili vemo, da je pomembno znati ohranjati pozornost na to, kar od nas pričakujejo državljanke in državljani. Njihova pričakovanja zdaj razumljivo niso majhna in v koaliciji je včasih potrebnega veliko napora, da iznihamo razlike v pogledih in sprejemamo odločitve, ki so dobre za vse. SMC ima pri tem resnično veliko zaslugo, saj znamo na izzive pogledati s širše perspektive in razumemo, da nobena kriza ni priložnost za male, osebne zmage, pač pa je to bitka, ki jo lahko dobimo samo skupaj. Zato vodimo politiko dialoga in sodelovanja navkljub vsem razlikam, saj je nujno preseči ta škodljivi razkol, ki duši našo družbo in politiko.

Naloge, pred katere smo postavljeni, niso enostavne in terjajo ogromno dela. Prostora za to, kar navadno imenujemo politiziranje, je v primerjavi s prejšnjimi vladami, v katerih smo delovali, bistveno manj. A ga nekateri, vešči tega, seveda znajo izkoristiti.

Sam to obžalujem, ker nam vsako tako dejanje v resnici samo jemlje čas in energijo, ki bi jo potrebovali za delo na vseh frontah boja z epidemijo.

Tudi zato sem zaradi pisma, ki ga je predsednik slovenske vlade naslovil na kolege v Evropskem svetu Charlesu Michelu, razočaran. S povsem nepotrebnimi vložki je predsednik vlade svoje pismo kontaminiral do mere, ko se danes, na dan novega porasta okužb in z njim povezanih novih težkih vprašanj, v slovenskem političnem prostoru še bolj razdvajamo.

Vladavina prava je seveda temelj Evropske unije, ki ima za izvajanje tega principa tudi dobro delujoč institucionalni okvir. Razprava o tem, ali je vladavina prava širše politično vprašanje, o katerem presoja ta ali drugi politični vrh, ali pa o spoštovanju prava v praksi odločajo samo sodišča, je zagotovo pomembna, saj določa okvir evropskega načina življenja in smer našega razvoja. Pa vendar je v tem trenutku bistveno nekaj drugega, to je spopad z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo našega časa.

Z nekaterimi poudarki predsednika vlade se strinjam. Zagotovo je škodljivo, da se zaradi političnih razlik med članicami unije ogroža pomemben dogovor o tem, kako bomo skupaj poskrbeli za gospodarsko okrevanje po epidemiji. Zagotovo je napačno, da imajo evropski voditelji pogosto dvojna merila, ko presojajo dejanja različnih držav. Vendar pa to osnovno sporočilo v pismu ne pride do izraza, ker ga povsem zasenčijo nepotrebne izjave o ukradenih volitvah in drugih osebnih pogledih predsednika vlade. Naj bo jasno: SMC je volitve 2014 zmagala pošteno na podlagi volje ljudi, ki so nam takrat zaupali vodenje države. Problematiziranje tega dejstva na mednarodnem parketu ne koristi ne interesom, ne ugledu naše države.

Sam razumem osebno izkušnjo predsednika vlade, vendar menim, da ta ne bi smela preglasiti interesov države, ki jih je želel izpostaviti v svojem pismu in bi tudi brez osebnih akcentov doseglo želeni namen, to je opozoriti evropske voditelje na zgodovinsko priložnost, da dokažejo smisel te skupnosti držav skozi neposredno in enakovredno pomoč vsem državam članicam.

Vsa Evropa je pred težkim izzivom, mnogi ga primerjajo z izkušnjo obeh svetovnih vojn. In če ostanemo pri tej primerjavi, moramo priznati, da je bil izhod iz povojne teme možen samo zato, ker so politični voditelji držav Evrope zmogli pozabiti na lastne zamere in uvideti smisel skupnega delovanja.

S tega vidika si želim, da bi se znali v Sloveniji vsi nekoliko umiriti in si priznati, da zdaj niso časi za pogrevanje kakršnihkoli strasti. Mi vsi, ki sestavljamo vladajočo koalicijo, smo v službi ljudi, državljank in državljanov. Njim smo dolžni pokazati, da smo v imenu interesov države zmožni pozabiti na lastne. In njim smo dolžni dati zgled s strpnim in spoštljivim sodelovanjem.

Verjamem, spoštovane članice in člani, da imam v tej drži vašo polno podporo in da tudi s tem, kar na vas naslavljam v tem pismu, kot stranka ostajamo zvesti naši konstruktivni in v prihodnost usmerjeni drži.

Ostanite zdravi!

Zdravko Počivalšek,

predsednik