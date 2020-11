Kacin krivi martinovanja

"Večji delež okuženih morda nakazuje spoznanje, da se je v zadnjih vikendih vseeno martinovalo več, kot smo upali," je podatke o novih okužbah komentiral vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin

V sredo so po vladnih podatkih v Sloveniji ob opravljenih 6806 testih potrdili 2064 okužb z novim koronavirusom, kar je 51 več kot v torek. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, dva več kot v torek. V bolnišnicah so jih zdravili 1238, od tega na intenzivni negi 205, kar je manj kot dan prej, 78 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. To so podatki, ki jih je objavila vlada.

"Podatki tudi danes niso vzpodbudni. Vse nas močno skrbi, še posebej pa zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, kakšna bo situacija čez nekaj dni," je na dopoldanski tiskovni konferenci dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin in dodal, da je delež pozitivnih testov je v sredo znašal 30,3 odstotka.

V sredo se je število hospitaliziranih bolnikov po njegovih besedah sicer prvič po dolgem času občutno zmanjšalo, skrbi pa ga, kaj bo v prihodnjih dneh.

"Razvoj dogodkov zadnjih mesecev namreč več kot jasno kaže, da se visoko število pozitivno kaže tudi v zasedenosti bolniških postelj in to se bo pokazalo čez nekaj dni. Večji delež okuženih morda nakazuje spoznanje, da se je v zadnjih vikendih vseeno martinovalo več, kot smo upali," je izpostavil vladni govorec.

gpZ27HjZyf0

Največ okužb je še vedno v Pomurju, število okužb pa raste na Koroškem in v Podravju.

Podatki po občinah kažejo, da je v Radencih potrjenih 27 okužb, v Gornji Radgoni 17, v Murski Soboti 18, v Lendavi 15, v Ormožu 31 in 40 na Ptuju. V Celju so našteli 33 okužb, Slovenj Gradec jih je imel 39, Slovenska Bistrica 66, v Velenju jih je bilo 73. V Žalcu in Šentjurju pri Celju so imeli 31 potrjenih okužb, v Dravogradu 23. V Mariboru je bilo okužb 116, je naštel Kacin.

V Kranju so potrdili 42 okužb, na Jesenicah 35, v Radovljici 29, v Tržiču 19, v Škofji Loki 11, v Ljubljani 178. V Kamniku so potrdili 40 okužb, v Domžalah 23, Ivančni Gorici 14, Grosupljem 13.

Z 31 okužbami po Kacinovih besedah tokrat preseneča Nova Gorica. V Brdih so jih našteli 21 in v Ilirski Bistrici 24. Novo mesto je v sredo imelo 49 okužb, Sevnica 27, Krško 18, Litija in Trebnje po 16 ter Hrastnik 14.