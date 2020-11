Janša: »Slovenija ni in nikoli ne bo Madžarska«

Premier Janez Janša meni, da se je vlada za šolanje na daljavo v drugem valu epidemije odločila prepozno. Odpiranje šol in vrtcev bo zdaj prioriteta, a bo šolanje moralo potekati pod strogimi ukrepi, je dejal v pogovoru za TV Slovenija. Med drugim je zavrnil kritike, da želi Slovenijo preurediti po madžarskem vzoru, je pa proti njeni demonizaciji.

Janša je prepričan, da se je vlada ustrezno pripravila na drugi val epidemije, tudi s povečanjem bolnišničnih zmogljivosti in zagotovitvijo zaščitne opreme, zagotovo pa bi se vedno lahko odzvali prej in bolje, dodaja. "Ko smo se odzivali prej, smo bili kritizirani, da strašimo. Zdaj se govori, da smo ukrepali prepozno," je dejal in pojasnil, da je vlada ukrepala tako, kot ji je svetovala stroka, ne le slovenska.

Meni, da se je vlada za šolanje na daljavo odločila prepozno, saj so podatki kasneje pokazali, da je število okužb v vzgoji in izobraževanju še enkrat višje od povprečja v državi. Kot eno večjih napak je ocenil odločitev, da v vrtcih in v prvi triadi ni bilo treba nositi mask. "Tisti teden nas je stal kakšnih 30 odstotkov okužb, ki jih imamo danes," je poudaril.

Pri sproščanju ukrepov bodo prva prioriteta vrtci in šole, a ob strogih ukrepih. "Če bomo to sposobni disciplinirano narediti, verjamem, da imamo lahko šole in vrtce odprte tudi, ko bo grozil tretji val (...) Sicer se bojim, da bomo odpirali in zapirali in da bo škoda velika," je poudaril.

Po sprejemu restriktivnih ukrepov je po Janševih besedah pred nami še nekaj težkih dni, ko naj bi se krivulja vendarle obrnila navzdol, potem pa še nekaj tednov, ko bo treba v čakanju do cepiva večino ukrepov še naprej upoštevati, da ne bomo iz drugega vala v teku prešli v tretjega.

Pandemska utrujenost prebivalcev je zanj razumljiva, saj smo se prvič znašli v takšni situaciji. "Je pa treba odkrito reči, da za večino prebivalstva ključen prispevek k temu, da epidemijo umirimo, predstavlja ležanje na kavču in gledanje televizije," je dejal.

Kakšna napaka pri pri komuniciranju morda izvira tudi iz pomanjkanja časa, je ocenil. Na očitke, da je epidemijo razglasil prek Twitterja, pa je dejal, da je pomembno ljudi čim prej obvestiti o neki odločitvi. "Ne vem, zakaj to koga tako moti," je dodal.

Glede pisma voditeljem članic EU, v katerem se je zavzel za vrnitev k julijskem dogovoru o finančnem okvirju za spopad z epidemijo, je zatrdil, da je to pismo k iskanju rešitev, glede na to, da Poljska in Madžarska zavračata pogojevanje z uporabo mehanizma vladavine prava. Slovenija je sicer sedanji predlog podprla, vendar pa bo za končni, soglasni sprejem proračuna EU potreben kompromis. Zatrdil je tudi, da predlagani mehanizem ni pravni, ampak politični. Kritike tudi koalicijskih partnerjev glede tega pisma pa je zavrnil, ker da "očitno pisma niso niti prebrali" ali pa da ne poznajo predlagane uredbe.

Janša se tudi ne strinja, da imata Poljska in Madžarska težave s spoštovanjem vladavine prava, zaradi česar je Evropska komisija proti njima sprožila postopek. "Mediji tam so bistveno bolj uravnoteženi in profesionalni kot v Sloveniji," je zatrdil.

Zavrnil je kritike, da želi Slovenijo preurediti po madžarskem vzoru. "Slovenija ni in nikoli ne bo Madžarska," je dejal. "Sem pa proti demonizaciji Poljske in Madžarske. To ni samo krivično, ampak kratkovidno," je zatrdil.

Odgovarjal je tudi na vprašanja glede tvitanja o ameriških volitvah, zlasti o oceni, da bo Joseph Biden morda najšibkejši predsednik ZDA. Janša te ocene, ki jo je podal še pred volitvami, ne obžaluje, prepričan pa je tudi, da ta izjava ne bo vplivala na kvaliteto odnosov z ZDA.

Glede kritik uglednega nemškega diplomata Wolfganga Ischingerja, s katerim se je zapletel v prerekanje na Twitterju glede volitev v ZDA, pa je namignil, da je v ozadju "George Soros".

Janša je sicer še ocenil, da imajo njegove koalicijske partnerice zgodovinsko zaslugo za to, da bo Slovenija šla skozi epidemijo manj poškodovana kot bi bila, če bi se marca namesto oblikovanja nove koalicije odločili za predčasne volitve.