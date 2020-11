Telefon za otroke v stiski zabeležil že 800.000 stikov

Na TOM telefon se na leto obrne več kot 30.000 ljudi

© Public Domain Pictures / Pixabay

TOM telefon, brezplačni svetovalni telefon za otroke in mladostnike v stiski, je v petek praznoval 30 let delovanja. Letno se na TOM telefon obrne več kot 30.000 ljudi, skupno pa so zabeležili že 800.000 stikov. Trenutno v programu deluje devet svetovalnih skupin, v katerih svetuje 138 prostovoljcev. Stiske otrok so letos poglobile še epidemiološke razmere.

"Začelo se je z dvigovanjem telefonov v pisarni Zveze prijateljev mladine Slovenije, ob delovnikih od 12. do 16. ure. Leta 1995 (ob obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah) pa je nastala Nacionalna mreža TOM telefon, ki je pod enotno brezplačno številko 080 1234 povezala enajst svetovalnih skupin po Sloveniji in otrokom ter mladostnikom ponudila možnost pogovora prav vsak dan med 12. in 20. uro," se začetkov TOM telefona spominjajo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

TOM telefon je prvo leto poklicalo 1200 otrok in mladostnikov, v letošnjem letu pa so zabeležili že 15.540 stikov.

Kot so ob jubileju zapisali pri Zvezi prijateljev mladine, jih še vedno najpogosteje kličejo otroci, stari od 12 do 16 let. Otroci se na telefon najpogosteje obrnejo s temami, povezanimi z odraščanjem, kot so odnosi s starši, telesni razvoj in spolnost, ljubezen ter vrstniki.

V letu 2012 je bila uvedena nova telefonska številka 116 111, spremembo pa je narekovala direktiva Evropske komisije, ki je uvedla poenotenje telefonskih številk za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije, so ob tem pojasnili na zvezi. Od leta 2007 deluje tudi spletni informacijski portal E-TOM, od leta 2013 dalje pa otrokom in mladostnikom svetujejo tudi v spletnih klepetalnicah.

Kot so ob jubileju zapisali pri Zvezi prijateljev mladine, jih še vedno najpogosteje kličejo otroci, stari od 12 do 16 let. Otroci se na telefon najpogosteje obrnejo s temami, povezanimi z odraščanjem, kot so odnosi s starši, telesni razvoj in spolnost, ljubezen ter vrstniki.

Opažajo pa, da se v zadnjih letih vse več otrok na njih obrne zaradi duševnega zdravja, pri čemer prevladujejo teme, kot so samopoškodovanje, depresija, anksioznost in samomorilne misli. "Pasti novih tehnologij, ki v letu 1990 še niso bile aktualne, so sedaj vsakodnevno prisotne v življenju otrok in mladostnikov: seksting, izsiljevanje z intimnimi posnetki, grooming, vdori v profil, zasvojenost, cyberbullying itd.," so opozorili.

Svetovalec preko pogovora otroku oz. mladostniku pomaga, da dobi boljši pregled nad svojo situacijo, da začne črpati iz lastnih virov, se premakne iz položaja nemoči, se opremi z določenimi informacijami in včasih tudi s konkretnim načrtom ukrepanja.

Stiske otrok pa so letos poglobile še epidemiološke razmere. V Zvezi prijateljev mladine so tako že spomladi izrazili zaskrbljenost za duševno zdravje otrok, ki so ostali doma, zlasti za tiste, ki jim družine ne predstavljajo varnega okolja. Zato so podaljšali obratovalne ure svetovalne linije TOM telefon.

V zvezi so na podlagi analize klicev ugotovili, da v večini primerov mladi svojega problema pred klicem na TOM telefon niso zaupali nikomur. Ravno anonimnost, zaupnost, brezplačnost in lahka dostopnost telefona pa je po navedbah zveze to, kar mnogim otrokom pomaga, da zmorejo poiskati pomoč, se razbremenijo in dobijo novo upanje.

Svetovalec preko pogovora otroku oz. mladostniku pomaga, da dobi boljši pregled nad svojo situacijo, da začne črpati iz lastnih virov, se premakne iz položaja nemoči, se opremi z določenimi informacijami in včasih tudi s konkretnim načrtom ukrepanja.

"Vloga svetovalcev na TOM telefonu je omogočiti otrokom in mladostnikom, da svoja vprašanja, dileme, stiske ter strahove delijo in pripeljejo v varno pristanišče odrasle odzivnosti. Vselej bo nekdo, ki se bo odzval, prisluhnil, skušal razumeti, pomagal poimenovati temeljno čustveno dogajanje in ustvariti varen neobsojajoč prostor za pogovor," je ob 30. rojstnem dnevu TOM telefona povedala predsednica ZPMS in nekdanja predsednica Nacionalne mreže TOM Darja Groznik.