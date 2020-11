V Sloveniji nekatera stanovanja še vedno brez stranišč

Statistika se sicer izboljšuje

© JVoss / Flickr

V Sloveniji se je v zadnjem desetletju močno izboljšalo stanje na področju dostopnosti do stranišč, so ob svetovnem dnevu stranišč (19. november) zapisali v Statističnem uradu. Glede na zadnji popis prebivalstva in stanovanj leta 2018 je bilo brez notranjega stranišča pri nas le še okrog dva odstotka naseljenih stanovanj, največ v Prekmurju.

Leta 2018 je bilo v Sloveniji 19.700 (2,9 odstotka) naseljenih stanovanj, ki so bila brez notranjega stranišča, v njih je živelo 49.300 (2,5 odstotka) prebivalcev Slovenije. Večina teh stanovanj je bilo izven mest, pretežno je šlo za stare stavbe, grajene pred letom 1945, na spletni strani navaja Statistični urad (Surs).

Leta 2011 je bilo brez notranjega stranišča še 3,7 odstotka naseljenih stanovanj, leta 1991 bilo takšnih 8 odstotkov stanovanj, deset let prej pa 26 odstotkov.

Generalna skupščina Združenih narodov je pravico do vode in sanitarij za eno od osnovnih človekovih pravic priznala leta 2010, 19. november pa je za svetovni dan stranišč razglasila leta 2013. S tem je želela podpreti prizadevanja za izboljšanje higienskih razmer po svetu.

Največ ljudi v stanovanjih brez notranjega stranišča, je bilo leta 2018 v Prekmurju, in sicer 5 odstotkov. Med občinami z najvišjim deležem prebivalcev brez notranjega stranišča, so bile Hodoš (70 oz. 24 odstotkov), Gornji Petrovci (240 oz. 12 odstotkov) in Zavrč (170 oz. 12 odstotkov). Najmanj takšnih pa je bilo na Gorenjskem, kjer v stanovanjih brez notranjega stranišča živi odstotek ljudi.

Urejene sanitarije namreč močno vplivajo na izboljšanje higienskih, posledično pa zdravstvenih razmer, saj pomembno prispevajo k zmanjšanju pojavov kužih in črevesnih bolezni, ki v svetu zahtevajo ogromno življenj.