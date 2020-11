»Gantar bo vladi predlagal mojo razrešitev«

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je razkrila, da jo je minister obvestil o tem, da bo predlagal njeno razrešitev

Tina Bregant

© Borut Krajnc

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je za STA potrdila, da jo je minister za zdravje Tomaž Gantar včeraj dopoldne obvestil o tem, da bo vladi predlagal njeno razrešitev. Kot je dejala, ji razlogov za to ni navedel. Gantar je informacijo potrdil na Twitterju in kot razlog nakazal izgubo zaupanja.

"Delamo v izrednih razmerah. Zaupanje, sodelovanje in podobni pogledi na reševanje problemov so v času epidemije še toliko bolj pomembni. Zahvaljujem se ji za njeno delo in ji želim srečo na nadaljnji karierni poti," je zapisal minister.

Tina Bregant ni želela podrobno komentirati Gantarjeve odločitve. Dejala je le, da se je trudila delati dobro in za ljudi ter da razmere na ministrstvu niso lahke.

Tomaž Gantar

Tina Bregant je že tretja državna sekretarka, ki v času Gantarjevega ministrovanja zapušča ministrstvo. Najprej se je za to potezo odločil Andrej Možina, nato je vlada v začetku oktobra razrešila še Jernejo Farkaš Lainšček.

O tem, da je Gantar predlagal vladi razrešitev Tine Bregant, je sicer poročal spletni Dnevnik, ki se je skliceval na neuradne vire.

Po poročanju časnika naj bi Gantar za novega državnega sekretarja predlagal vidnega člana DeSUS Uroša Prikla, ki se ga je omenjalo tudi kot možnega vodjo urada za demografijo.